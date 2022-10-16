«Доброго вечора, ми з України». «ДахаБраха» завітає з концертами до Чехії

Їх знають не лише в Україні, а й далеко за її межами. Вони – одні з небагатьох, хто експортує українську етніку за кордон. Їхні пісні – новий виток вітчизняної музики, що нагадує про красу української культури та самобутність традицій, які вони поєднують із сучасними ритмами і мотивами.

А чи знаєте ви, хто сказав легендарну фразу «Доброго вечора, ми з України»? Мало хто здогадується, що ці слова належать фронтмену і вокалісту етногурту «ДахаБраха» Маркові Галаневичу. Саме ця фраза стала популярним гаслом війни після повномасштабного російського вторгнення.

«ДахаБраха» не вперше виступає у Чехії, останні концерти музикантів у чеських містах відбулися у лютому, напередодні російського вторгнення. Проте вже зовсім скоро жителі країни знову зможуть почути пісні гурту. У рамках європейського туру 30 листопада гурт завітає до Праги, де виступить у театрі «Archa». Першого грудня колектив виступить у брненському клубі «Flédа».

Foto: Фейсбук гурту. Афіша європейського туру гурту.

«Наші концерти – це музика для вас, а також збір коштів задля України та заклик до підтримки світом нашого народу», – зазначили музиканти у соцмережах.