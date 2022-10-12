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ZprávyУкраїнські новини«Берегиня» як місце для молитв. Уособлення незламності українців у Празі

«Берегиня» як місце для молитв. Уособлення незламності українців у Празі

Наталія Драган
Foto: Nataliia Drahan

Скульптура «Берегиня» - дерево висотою понад метр, яке символізує слов'янську богиню давньої жіночої сили, природи, матері-землі. Вона тримає на своїх гілках двох переляканих дітей, довкола яких падають ракети.

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12:00

Нещодавно у празькому районі Голешовіце з’явилася вулична скульптура «Берегиня», авторкою якої є українська художниця Анна Неруда. Українка розповіла редакції, що надихнуло її на створення саме такої композиції.

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Українська художниця Анна Неруда, яка користується творчим псевдонімом Анна Свамі, разом із своїм сином знайшла прихисток у Празі наприкінці лютого. Саме тоді її рідний Київ почали обстрілювати російські ракети.

Ідея створення скульптури «Берегиня», яка наразі прикрашає територію Празького ринку (Pražské tržnice), зародилася у творчої майстрині ще під час евакуації з Києва до Праги.

«Вже на другий день, коли ми були в Чехії, я побачила цей образ, образ дерева, образ матері, який бомбили протягом багатьох років, але він стояв, витримував та продовжував рости, виховуючи дітей і створюючи квіти на своїх вітах. Це було дуже сильне екзистенціальне бачення, яке я хотіла відтворити. Я почала робити ескізи, замальовки, писати сценарії», - розповіла Анна.

Реалізувати творчий задум українській художниці допомогли чеські центри, до яких вона звернулася після прибуття до Праги. «Створення скульптури було повністю моєю ініціативою, яку підтримали чеські центри. Від них я отримала стипендію, яку й використала з початку реалізації проєкту, що тривав сім місяців», - зазначила українка.

«Символ «Берегині» дуже давній, своє відлуння він знаходить ще у 14 сторіччі. Це символ оранти, захисниці, матері. Ці образи найбільше відображають те, що я відчувала тоді. «Берегиня» символізує дерево, яке росте з глибини історії та має міцне коріння. Це символ сили народу та культури, що чинить опір агресії загарбника, символ любові та захисту наших дітей», - розповіла художниця.

За її словами, «Берегиня» - це своєрідний ритуальний, енергетичний обеліск та згусток енергії для захисту. Місією скульптури є збирати людей, щоб вони приходили до неї, молилися, ставили свічечки, об’єднувалися, проявляли свою любов. «Це такий ритуальний обеліск. Я сподіваюсь, що ця скульптура стане ще одним важелем нашої Перемоги», - додала Анна.

Скульптура розташована на території Pražské tržnice біля входу з вулиці Jateční (блок 26 поряд із парковкою біля магазину «Alza»). «Берегиня» стоятиме у празькому районі Голешовіце до березня 2023 року.

Підтримати проєкт фінансово можна за посиланням.

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