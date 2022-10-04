У Празі відкриється фотовиставка про окупований Маріуполь

Журналіст, фотограф і письменник Мстислав Чернов та фотожурналіст Євген Малолєтка приїхали до Маріуполя 24 лютого, за годину до початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України.

Двадцять днів вони були чи не єдиними журналістами, які знімали життя міста, яке до російського вторгнення нараховувало майже півмільйона жителів, без електрики, телефонного сигналу, води та їжі.

Саме завдяки їхній роботі українці дізналися про напад росіян на Маріупольський пологовий будинок, який став символом жорстокості цієї війни. Яскраве візуальне свідчення, яке з'явилося в ЗМІ по всьому світу, викликало велике невдоволення російського режиму. Через це журналісти потрапили до списку небажаних осіб російської армії.

У критичні моменти Чернов та Малолєтка під виглядом лікарів переховувалися в маріупольській лікарні, звідки потім їх евакуювали українські військові.

Виставка їхніх робіт відкриється 12 жовтня о 18 годині в галереї Чеського фотоцентру за адресою: Seydlerova 2835/4, Praha 5 (100 м від станції метро «Nové Butovice»).

Foto: https://www.czechphoto.org/ Афіша виставки «Облога Маріуполя. Останні журналісти в окупованому місті».

Партнерами виставки є Асоціація професійних фотографів Чехії «APF» та Українська асоціація професійних фотографів «UAPP».

Фотовиставка триватиме до 4 грудня. Графік роботи виставки: з вівторка по п'ятницю - з 11 до 18 години, у вихідні - з 10 до 18 години. Повний вхідний квиток коштує 100 крон, зі знижкою – 50 крон.