До нашої редакції звертаються українці, які через російську агресію в Україні знайшли прихисток у Чехії, але нині з різних причин мають повернутися на Батьківщину. Такі тимчасові переселенці запитують про те, як правильно відмовитися від візи тимчасового захисту в Чехії. За роз'ясненням ми звернулися до начальниці відділу юридичної консультації некомерційної організації «Інтеграційний центр Прага» Павли Розумкової. Вона надала редакції відповіді на найважливіші питання щодо відмови від візи тимчасового захисту.

Біженець, який має візу тимчасового захисту в Чехії, вирішив повернутися до України. Якою є процедура відмови від візи?

Для того, щоб відмовитися від візи тимчасового захисту, українцю слід звернутися до Регіонального центру допомоги Україні, якщо він має український біометричний паспорт. Або до відділення Міністерства внутрішніх справ (відділення МВС у справах іноземців та міграційної політики) у Чеській Республіці, якщо він не має українського біометричного паспорта.

Про від'їзд варто повідомити і медичну страхову компанію та відмовитися від медичного страхування. Інакше може виникнути заборгованість по страховому внеску. Звернутися до страхової компанії можна особисто або за допомогою онлайн-форми (у VZP).

Сім'ї з дітьми, які навчаються в Чехії, повинні повідомити школу про закінчення свого перебування в країні.

Чи треба повідомити Бюро зайнятості про свій від'їзд?

Якщо українець був офіційно працевлаштований у Чехії, він має припинити трудові відносини зі своїм роботодавцем. Якщо він не працює, однак зареєстрований у Бюро зайнятості (Úřad práce) і отримує пільги, йому слід повідомити відомство про від'їзд до України.

На що ще слід звернути увагу?

Виїзд із Чеської Республіки також пов’язаний із загальними питаннями, такими як скасування договору про оренду, припинення постачання електроенергії, анулювання банківського рахунку, припинення мобільних послуг, Інтернету тощо. Звичайно, рекомендується вирішувати всі питання, пов’язані з виїздом, вчасно.

Протягом якого часу треба виїхати з Чехії?

Після скасування візи тимчасового захисту біженець повинен виїхати з Чехії протягом зазначеного терміну. Якщо українець має біометричний паспорт, то зазвичай він має на виїзд 90 днів. Якщо біометричного паспорта не має, то термін залежатиме від дії наказу про виїзд.

А чи можна відмовитися від візи тимчасового захисту вже в Україні ?

Так. Від візи тимчасового захисту можна відмовитися навіть з території України. У цьому разі необхідно звернутися до відділу Посольства Чеської Республіки в Києві або Генерального консульства Чеської Республіки у Львові.