Без підтримки 84 відсотки біженців у Чехії страждали б від бідності

Без надання гуманітарної допомоги та підтримки 84 відсотки українців, які втекли до Чехії через російську агресію в Україні, страждали б від бідності. Наприклад, 89 відсотків із них не можуть дозволити собі непередбачувані витрати розміром у 13 тисяч крон, а 36 відсотків - мати по дві пари взуття на кожного члена родини. Найбільше від так званих матеріальних нестатків страждають матері-одиначки. Три чверті біженців мають заощадження щонайбільше на місяць. Такі результати оприлюднило агентство «PAQ Research», що в серпні провело опитування поміж 2079 домогосподарств, в яких проживають 6215 біженців з України.

З початку російького вторгнення в Україну Чехія видала українським біженцям понад 435 тисяч віз тимчасового захисту, які дають їм доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці.

Згідно з інформацією Бюро зайнятості станом на початок цього тижня, у Чехії працюють понад 87,8 тисяч українців із візами тимчасового захисту. З початку агресії Росії проти України у Чехії роботу знайшли понад 129,1 тисяч біженців, переважно жінки. Проте деякі з них вже повернулися до Батьківщини або залишили роботу. З березня Бюро зайнятості виплатило біженцям майже 1,28 мільйона гуманітарної допомоги на майже 6,66 мільярда крон.

Згідно з дослідженням «PAQ Research», бідними вважаються домогосподарства з одним членом сім'ї із доходом менше 13 667 крон, однак родини з дітьми від бідності захищає соціальна підтримка та солідарність чехів. Згідно з опитуванням, самотні жінки також страждають від матеріальних нестатків.

За даними дослідження, бідність рідше стосується біженців, які мають принаймні одного працевлаштованого члена родини. Найстабільніше матеріальне становище мають працівники вищої кваліфікації, тобто спеціалісти та керівники. Лише 12 відсотків із них перебувають за межею бідності.

Щодо заощаджень і загального рівня життя українських біженців, 29 відсотків із них перебувають у бідності за доходами і мають заощадження не більше ніж на місяць. Ще 41 відсоток живе в домогосподарствах із доходом вище межі бідності, але з невеликими заощадженнями.

Приблизно дві п'ятих українців були змушені брати гроші в борг, щоб поїхати до Чехії та облаштувати своє життя у новій країні. Більшість з них позичали гроші у друзів, родини чи в банку в Україні. Три відсотки українців запозичували у знайомих вже у Чехії.