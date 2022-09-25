Організація «Людина в біді» надала допомогу 400 тисячам українців

Нині в Україні організація налічує 260 співробітників, які, окрім іншого, допомагають і у щойно звільнених регіонах. Про це організація повідомила у своєму звіті. У рамках благодійного збору «SOS Україна» за сім місяців боїв в Україні було зібрано понад два мільярди крон.

«За останній місяць ми привезли бутильовану воду та продуктові набори до щойно звільненої Балаклії Харківської області, лише через шість днів після звільнення Ізюма ми надали питну воду, а разом із конвоєм ООН нам вдалося доставити гуманітарну допомогу тисячам людей у ​​Донецькій області. Поставки води, продуктів харчування та гігієнічних наборів продовжуються і в інших частинах країни», – повідомили представники організації, додаючи, що продовжують допомагати людям, які готуються до зими.

Найбільша частина грошей, понад 500 мільйонів крон, пішла на матеріальну допомогу та її дистрибуцію. Водночас організація забезпечує постраждалих від війни продуктовими наборами, бутильованою водою, засобами гігієни або гарячою їжею. Українцям, чиї будинки під час війни втратили дахи чи вікна, товариство допомагає підготуватися до зими. «Останній раз ми допомагали в Сумській області, куди привезли брезент та інші матеріали для 1321 людини», – розповіли представники «Людина у ​​біді».

Організація також надає психосоціальну допомогу, яка наразі обійшлася у 2,3 мільйона крон. У товаристві вважають, що впоратися з психологічними травмами так само важливо, як мати дах над головою та достаток їжі. У багатьох місцях тимчасового перебування людей працівники організації облаштували спеціальні місця для дітей.

«Там вони можуть знову відчути себе в безпеці та забути, що зростають в умовах війни. Ми намагаємося зробити центри якомога приємнішими для дітей, тому купуємо таке обладнання, як телевізори, іграшки та пазли, олівці, пензлі та фарби, книжки, а також чай, печиво тощо», – повідомили в організації.

Водночас «Людина у ​​біді» надала людям фінансову допомогу у розмірі понад 200 мільйонів крон. Протягом чверті року найбільш незахищені родини щомісяця отримують від організації 1700 крон на купівлю найнеобхідніших речей.