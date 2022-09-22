«З Україною в серці». Українські кобзарі завітають до Чехії

У концертній програмі найстаршого творчого колективу України зі столітньою історією лунатимуть відомі українські народні пісні, автентичні мелодії українських регіонів, патріотичні твори, а також улюблені хіти української естради.

Кошти, зібрані від виступів, підуть на підтримку української культури та популяризації самобутнього українського мистецтва.

Концерти колективу відбудуться у чотирьох містах Чехії, розклад заходів можна переглянути нижче:

Foto: https://www.ticketportal.cz/ Афіша виступів музичного колективу містами Чехії.

Програма концерту розрахована на 1 годину 30 хвилин без антракту.