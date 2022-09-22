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ZprávyУкраїнські новини«З Україною в серці». Українські кобзарі завітають до Чехії

«З Україною в серці». Українські кобзарі завітають до Чехії

Наталія Драган
Foto: Сторінка музичного колективу в Фейсбуці.

Ілюстраційне фото.

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19:38

Національна заслужена капела бандуристів України імені Г. Майбороди розпочинає концертний тур «З Україною в серці» країнами Європи. З 23 вересня музиканти виступатимуть у містах Чехії. Перший концерт відбудеться у місті Їглава.

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У концертній програмі найстаршого творчого колективу України зі столітньою історією лунатимуть відомі українські народні пісні, автентичні мелодії українських регіонів, патріотичні твори, а також улюблені хіти української естради.

Кошти, зібрані від виступів, підуть на підтримку української культури та популяризації самобутнього українського мистецтва.

Концерти колективу відбудуться у чотирьох містах Чехії, розклад заходів можна переглянути нижче:

Foto: https://www.ticketportal.cz/

Афіша виступів музичного колективу містами Чехії.

Програма концерту розрахована на 1 годину 30 хвилин без антракту.

Придбати квитки на концерт можна ТУТ.

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