«З Україною в серці». Українські кобзарі завітають до Чехії

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У концертній програмі найстаршого творчого колективу України зі столітньою історією лунатимуть відомі українські народні пісні, автентичні мелодії українських регіонів, патріотичні твори, а також улюблені хіти української естради.
Кошти, зібрані від виступів, підуть на підтримку української культури та популяризації самобутнього українського мистецтва.
Концерти колективу відбудуться у чотирьох містах Чехії, розклад заходів можна переглянути нижче:
Програма концерту розрахована на 1 годину 30 хвилин без антракту.
Придбати квитки на концерт можна ТУТ.