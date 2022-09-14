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ZprávyУкраїнські новиниMonatik і його ART Оборона. Український співак завітає до Брно та Праги

Monatik і його ART Оборона. Український співак завітає до Брно та Праги

Дарина Дзюба
Foto: Profimedia.cz

Дмитро Монатік, відомий як Monatik, під час благодійного концерту на підтримку України у Берліні.

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12:00

У рамках європейського туру 17 вересня артист виступить з великим концертом у місті Брно. У жовтні співак завітає і до Праги. Деталі – у нашому матеріалі.

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Ритмолов та улюбленець мільйонів українців Дмитро Монатік, відомий як Monatik, вирушає у благодійний тур містами Європи. Зокрема, співак відвідає Польщу, Німеччину, Угорщину, Латвію та Естонію. Не омине артист і чеські міста.

Вже цієї суботи, 17 вересня, Monatik привезе свої пісні до міста Брно. Концерт на підтримку України відбудеться у клубі «Zoner Bobyhall» (La Grotta Hall), що знаходиться за адресою Sportovní 559/2A.

До Праги артист завітає трохи пізніше – 13 жовтня Monatik виступить на празькому майданчику «Lucerna» за адресою Štěpánská 61.

У рамках туру артист представить пісні з нового альбому «ART Оборона», що виник після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Організатори обіцяють, що на концертах прозвучать й інші популярні хіти артиста.

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«Потужні пісні з останнього альбому Monatik «ART Оборона» – це треки про кожного українця. Когось вони здатні зцілити, когось мотивують знайти в собі віру у перемогу. Це творча лінія фронту, завдання якої підтримувати силу духу і наповнювати життєвою силою»,– зазначають організатори концертів.

У європейському турі Monatik не лише збирає кошти для ЗСУ та мирних громадян України, а ще й розповідає шанувальникам по всьому світу про страшні трагедії, що відбуваються у країні, ділиться своїми власними переживаннями.

Квитки на концерт у Брно можна придбати за посиланням ТУТ.

Дітям до 10 років (включно) вхід із дорослим безкоштовний.

Дітям до 6 років вхід заборонено.

Квитки на празький захід ТУТ.

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