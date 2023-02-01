Фотографія року. Конкурс «Czech Press Photo» виграв знімок з окупованої Бучі

Фотографія з назвою «Різанина в Бучі» належить до серії знімків, що документують події в Бучі та Ірпені під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Її міжнародне журі обрало із понад шести тисячі робіт, що надіслали 234 автори з Чехії та Словаччини. Переглянути найкращі знімки конкурсу фотожурналістики відвідувачі зможуть з цієї середи до кінця липня в Національному музеї Праги.

На переможному знімку зображено вбитого жителя Бучі, який лежить на вулиці, а поруч з ним сидить собака. «Важливо показувати такі шокуючі кадри, тому що люди часто не знають, що там відбувалося насправді. Жертв катували, вбивали, і громадськість має побачити ці історії», – зазначив член журі і український фотограф Євген Малолєтка.

З огляду на події не дивно, що знімки з України на цьогорічному конкурсі домінували. Серія фотографій з України Войтєха Дарвіка Маци перемогла і у номінації «Актуальне». Світлина з Бучі, зроблена Габріелем Кухтою з видання «Deník N», посіла третє місце. Усі три перші місця в номінації «Репортаж» також належать подіям з України. Їх посів фотограф Мілан Буреш з журналу «Respekt» за серію знімків «Очікуючи на потяг до безпеки», на яких зображені українські переселенці.

«Журі розглядало кілька сильних серій знімків, які висвітлюють міграційну кризу, викликану російським вторгненням, але зрештою на вибір вплинуло бажання показати реальність війни в Україні. Хоча війна опосередковано торкається нас усіх, зі справжнім жахом стикаються насамперед люди в Україні», – зазначив голова журі і головний редактор фотобанку інформагентства «ČTK» Петр Млч.

«У Бучі я провів кілька днів. Сумним символом цього міста стала братська могила з понад 300 тілами цивільних жертв, часто жорстоко страчених. Саме в той час, коли я був у Бучі, знайшли місце, де росіяни вбили шістьох людей – двох чоловіків і чотирьох жінок. Кажуть, одна з жінок була неповнолітньою. Всіх розстріляних облили горючими речовинами та підпалили, так військові хотіли замести сліди. Буча – це фото останків убитих мирних жителів, мертвий чоловік, що лежить на землі, все ще стискаючи зв’язку ключів від дому, або собака, що вірно чекає біля тіла свого господаря», – описав створення фотографії Войтєх Дарвік Маца.