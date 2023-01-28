У Празі представники ЄС та України обговорили створення трибуналу для Росії

Про зустріч представників країн Євросоюзу і України повідомляється на сторінках Міністерства закордонних справ Чехії. За словами глави чеської дипломатії Яна Ліпавського, Чехія повністю підтримує створення трибуналу для Росії.

Czechia 🇨🇿 fully supports the establishment of a Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine. Russia must be held accountable for its war of aggression and justice must prevail. #StandWithUkraine 🤝 https://t.co/tw1dNAsgo0 — Jan Lipavský (@JanLipavsky) January 26, 2023

«Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, і справедливість має восторжествувати», – написав Ян Ліпавський у Твіттері. Дмитро Кулеба подякував своєму чеському колезі за проведення заходу, у якому взяли участь представники 20 країн.

Вже раніше міністр закордонних справ Чехії заявив, що спеціальний кримінальний трибунал потрібен для суду над політичним керівництвом Росії за агресію проти України. Разом з Україною та країнами Балтії Чехія є державою, яка ініціювала створення такого трибуналу.

На думку Ліпавського, існує ряд механізмів, призначених для розслідування та покарання за порушення міжнародного права. Наприклад, Міжнародний кримінальний суд (МКС) не може безпосередньо розслідувати сам злочин агресії, на відміну від військових злочинів, злочинів проти людства чи злочину геноциду.

Чи можна створити такий трибунал?

Згідно з попередньою заявою глави чеської дипломатії, потрібно надіслати чіткий сигнал, що якщо хтось вчинить акт агресії, він понесе за це провину. За його словами, йдеться про найвище політичне керівництво в Москві та деяких ключових генералів. Однак з юридичної точки зору домогтися ефективного функціонування такого трибуналу не так вже й просто.

Заступник міністра закордонних справ з управління юридично-консульським відділом Мартін Смолек раніше заявляв, що є дві основні юридичні проблеми. По-перше, це питання імунітету російських політиків, які на час перебування на посаді взагалі не підлягають міжнародній кримінально-правовій відповідальності. Друге питання полягає в тому, чи міг би суд здійснювати провадження навіть за відсутності притягнутих до відповідальності. Якщо ні, трибунал існував би лише на папері.

Київ домагається створення спеціального міжнародного трибуналу або міжнародного трибуналу в поєднанні з внутрішнім для переслідування високопоставлених організаторів російського вторгнення. На думку українців, такий трибунал має доповнювати діяльність Міжнародного кримінального суду.