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ZprávyУкраїнські новиниУ Празі представники ЄС та України обговорили створення трибуналу для Росії

У Празі представники ЄС та України обговорили створення трибуналу для Росії

Дарина Дзюба, ČTK
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

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10:00

У четвер, 26 січня, у Празі експерти з країн Євросоюзу і інших держав зустрілися з українськими колегами, аби обговорити питання трибуналу для покарання Росії за скоєні злочини проти України.

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Про зустріч представників країн Євросоюзу і України повідомляється на сторінках Міністерства закордонних справ Чехії. За словами глави чеської дипломатії Яна Ліпавського, Чехія повністю підтримує створення трибуналу для Росії.

«Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, і справедливість має восторжествувати», – написав Ян Ліпавський у Твіттері. Дмитро Кулеба подякував своєму чеському колезі за проведення заходу, у якому взяли участь представники 20 країн.

Вже раніше міністр закордонних справ Чехії заявив, що спеціальний кримінальний трибунал потрібен для суду над політичним керівництвом Росії за агресію проти України. Разом з Україною та країнами Балтії Чехія є державою, яка ініціювала створення такого трибуналу.

На думку Ліпавського, існує ряд механізмів, призначених для розслідування та покарання за порушення міжнародного права. Наприклад, Міжнародний кримінальний суд (МКС) не може безпосередньо розслідувати сам злочин агресії, на відміну від військових злочинів, злочинів проти людства чи злочину геноциду.

Чи можна створити такий трибунал?

Згідно з попередньою заявою глави чеської дипломатії, потрібно надіслати чіткий сигнал, що якщо хтось вчинить акт агресії, він понесе за це провину. За його словами, йдеться про найвище політичне керівництво в Москві та деяких ключових генералів. Однак з юридичної точки зору домогтися ефективного функціонування такого трибуналу не так вже й просто.

Заступник міністра закордонних справ з управління юридично-консульським відділом Мартін Смолек раніше заявляв, що є дві основні юридичні проблеми. По-перше, це питання імунітету російських політиків, які на час перебування на посаді взагалі не підлягають міжнародній кримінально-правовій відповідальності. Друге питання полягає в тому, чи міг би суд здійснювати провадження навіть за відсутності притягнутих до відповідальності. Якщо ні, трибунал існував би лише на папері.

Київ домагається створення спеціального міжнародного трибуналу або міжнародного трибуналу в поєднанні з внутрішнім для переслідування високопоставлених організаторів російського вторгнення. На думку українців, такий трибунал має доповнювати діяльність Міжнародного кримінального суду.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у листопаді минулого року заявила, що виконавча влада ЄС хоче проштовхнути створення спеціального трибуналу і що ключовою для цього є підтримка Генеральної Асамблеї ООН. Рада безпеки створення такого органу не підтримує, оскільки Росія має в ньому право вето.

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