«Надзвичайно важливо допомагати українцям. Тому що вони стримують загрозу, послаблюють її і утримують від нас. Це правильно не лише з точки зору моралі, це потрібно і з точки зору нашої оборони», – сказав він. За його словами, якби західні держави не допомагали Україні, Росія б її «розгромила».

«В іншому випадку ми матимемо Росію на кордоні альянсу, вона буде ще активніша та агресивніша. І тоді нам доведеться інвестувати набагато більше в оборону, що буде для нас значно небезпечнішим», – додав він.

Крім того, Росію Карел Ржегка назвав потенційним суперником. «Якщо найближчим часом нам потенційно доведеться воювати з кимось у великій війні, окрім деяких терористичних груп, то це буде Росія», – сказав він. Голова чеського Генштабу також нагадав про ворожу поведінку Росії та те, що її агенти вбили двох чехів вибухом на складі боєприпасів у Врбетіце.

«Росія робить багато ворожих речей, навішує на нас ярлики ворогів, висловлює ворожу риторику щодо нас і стає агресивнішою», – додав Ржегка. Він підкреслив, що якщо Росія досягне успіху в Україні, то на цьому вона не зупиниться.

Водночас начальник Генштабу Чехії назвав небезпечною нинішню тенденцію недооцінювати Росію. «Росія далека від поразки, це фантазія», – наголосив він. За його словами, важко передбачити, скільки часу знадобиться Росії для відновлення, але це триватиме не більше десяти років. «Вони роблять для цього все, це велика країна, у них інше ставлення до людського життя».