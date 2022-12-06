Hlavní obsah

Чеський мільярдер вже відновлює Україну та інвестує мільйони крон

Їржі Затлоукал, Дарина Дзюба

«Починаю з нуля». Вона втекла від війни, але життя у Чехії сповнене перешкод

Даніела Пршадова, Дарина Дзюба

Фото з українського зоопарку: власники не знають, як подбати про тварин взимку

Ленка Гліснікова , Дарина Дзюба
ZprávyУкраїнські новиниКорисні мобільні застосунки у Чехії, якими можете користуватися і ви

Корисні мобільні застосунки у Чехії, якими можете користуватися і ви

Дарина Дзюба
Foto: Profimedia.cz, Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

Reklama

6:00

Пропонуємо огляд корисних застосунків, які значно полегшать ваше перебування у Чехії. Достатньо лише завантажити їх на свій смартфон.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek
  • «PID Lítačka»

За допомогою цього мобільного застосунку можна купити одноразовий квиток для проїзду у громадському транспорті, оплатити проїзний, а також побудувати потрібний вам маршрут.

  • «IDOS»

Зручна програма для прокладання маршрутів в чеських містах.

  • «Můj vlak»

За допомогою застосунку «Můj vlak» для смартфонів або планшетів ви можете легко купувати квитки на потяги чеського перевізника «České drahy». Програма сповіщатиме вас про зміни, пересадки або запізнення на маршрутах.

Застосунок для вивчення чеської:

  • «Dáme jídlo», «Bolt Food» або «Wolt»

Використовуючи ці додатки, ви легко зможете замовити доставку їжі або продуктів з різних закладів харчування і магазинів у вашому місті.

  • «Mapy.cz»

«Mapy.cz» – це детальна мапа Чехії у вашому телефоні. З нею ви більше не блукатимете невідомими вуличками і легко зорієнтуєтеся у новій місцевості. Застосунок доступний і українською.

  • «Rohlík» та «Košík»

Ці застосунки можна використовувати для доставки продуктів з онлайн-супермаркетів.

Мобільний застосунок для кращої адаптації у новій країні:

  • «Slevomat»

Любите знижки? Чехи також. Застосунок «Slevomat» дозволяє переглянути доступні купони знижок на відвідування ресторанів або барів, фітнес, масаж, і навіть поїздки до сусідніх міст або країн.

  • «GoOut»

Зручний культурний путівник «GoOut» розкаже про всі цікаві заходи, які незабаром проходитимуть у вашому місті. Серед безлічі пропозицій концертів, виставок або театральних вистав кожен зможе знайти собі розвагу на свій смак. Купити квитки на заходи можна просто у застосунку.

Sdílejte článek

Související články

Все менше українців їдуть до Чехії через російську агресію

Українські військові прибули до Чехії. З навчанням тут їм допомагатиме армія

Компанія «FlixBus» відкриває три нові маршрути з України до Польщі та Чехії

«Тиждень спорту». Прага готує різдвяний подарунок для містян

Související témata:
Українські новини
Дозвілля

Наступні новини