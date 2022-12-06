Корисні мобільні застосунки у Чехії, якими можете користуватися і ви

«PID Lítačka»

За допомогою цього мобільного застосунку можна купити одноразовий квиток для проїзду у громадському транспорті, оплатити проїзний, а також побудувати потрібний вам маршрут.

«IDOS»

Зручна програма для прокладання маршрутів в чеських містах.

«Můj vlak»

За допомогою застосунку «Můj vlak» для смартфонів або планшетів ви можете легко купувати квитки на потяги чеського перевізника «České drahy». Програма сповіщатиме вас про зміни, пересадки або запізнення на маршрутах.

«Dáme jídlo», «Bolt Food» або «Wolt»

Використовуючи ці додатки, ви легко зможете замовити доставку їжі або продуктів з різних закладів харчування і магазинів у вашому місті.

«Mapy.cz»

«Mapy.cz» – це детальна мапа Чехії у вашому телефоні. З нею ви більше не блукатимете невідомими вуличками і легко зорієнтуєтеся у новій місцевості. Застосунок доступний і українською.

«Rohlík» та «Košík»

Ці застосунки можна використовувати для доставки продуктів з онлайн-супермаркетів.

«Slevomat»

Любите знижки? Чехи також. Застосунок «Slevomat» дозволяє переглянути доступні купони знижок на відвідування ресторанів або барів, фітнес, масаж, і навіть поїздки до сусідніх міст або країн.

«GoOut»