Застосунок «Movapp». Домовляємося чеською з телефоном у кишені

Ініціатива «Stojime za Ukrajinou» у співпраці з експертами-волонтерами організації «Cesko.Digital» розробила безкоштовний ресурс для вивчення чеської мови для повсякденного життя - «Movapp.cz».

Foto: Movapp.cz Ілюстраційне фото.

За словами розробників проєкту, простий за структурою додаток містить все, що допоможе вам домовитися чеською, - тисячі базових слів та фраз, адаптованих до життєвих ситуацій, фонетичні транскрипції, аудіозаписи з вимовою, ілюстрований чесько-український словник з десятками карток тощо.

«Невдовзі будуть додані інтерактивні вправи, посібник з навчальними матеріалами та інші покращення», - зазначають вони.

Цікавинкою застосунку є те, що користуватися ним можуть як дорослі, так і діти. А перелік корисних посилань для вивчення чеської зробить його більш практичним.