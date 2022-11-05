«Дія» по-чеськи. У Чехії з'явиться своя «держава у смартфоні»

«Особисті документи в мобільному телефоні і завжди під рукою? Ми впроваджуємо 21 століття у державних установах Чехії. «eDokladovka» у мобільному телефоні незабаром стане реальністю», – написав у соцмережах чеський віце-прем’єр-міністр з питань цифрової трансформації Іван Бартош.

У додаток можна буде завантажити різні види документів – від посвідчень особи, водійських прав до професійних карток і виду на проживання для громадян іноземних країн.