Hlavní obsah

Грип швидко поширюється серед маленьких дітей, лікарі закликають вакцинуватися

Даніела Пршадова, Дарина Дзюба

Один з найбільших фестивалів документального кіно відкриє українська стрічка

ČTK, Наталія Драган

Ще одна порція допомоги. Острава подарує Конотопу сім автобусів

Дарина Дзюба
ZprávyУкраїнські новини«Дія» по-чеськи. У Чехії з'явиться своя «держава у смартфоні»

«Дія» по-чеськи. У Чехії з'явиться своя «держава у смартфоні»

Дарина Дзюба
Foto: Global Payments

Ілюстраційне фото.

Reklama

9:00

У Чехії планують запустити мобільний застосунок, куди можна буде завантажити всі документи. Очікуваний додаток «eDokladovka» може з’явитися вже наступного року.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

«Особисті документи в мобільному телефоні і завжди під рукою? Ми впроваджуємо 21 століття у державних установах Чехії. «eDokladovka» у мобільному телефоні незабаром стане реальністю», – написав у соцмережах чеський віце-прем’єр-міністр з питань цифрової трансформації Іван Бартош.

У додаток можна буде завантажити різні види документів – від посвідчень особи, водійських прав до професійних карток і виду на проживання для громадян іноземних країн.

В уряді обіцяють – мешканцям Чехії більше не доведеться тягати у кишенях картки та документи. «Дані та технічне рішення готові. Ймовірно, ми запустимо проєкт вже наприкінці 2023 року», – заявив Бартош.

Sdílejte článek

Související články

У Чехії готуються до зимової хвилі українських біженців

У Празі відкриють новий центр довгострокової допомоги переселенцям з України

Комітет у закордонних справах Чехії визнав російський режим терористичним

Чехія долучиться до відновлення системи охорони здоров'я України

Související témata:
Українські новини

Наступні новини