У Чехії готуються до зимової хвилі українських біженців

Наразі у деяких регіонах вже спостерігається зростання числа біженців з України. Про це повідомляє портал novinky.cz.

«Кількість тих, хто прибуває, сильно коливається. Нині вона трохи стабілізувалася. До Регіонального центру допомоги (KACPU), який працює тричі на тиждень, звертаються від 600 до тисячі громадян України», - сказав губернатор Пльзеньського краю Рудольф Шпотак.

За його словами, близько 40 відсотків новоприбулих біженців хочуть отримати житло, а навесні таких було всього близько 3 відсотків. Це, на думку губернатора, пов'язано з тим, що приїжджають українці, які не мають у Чехії родичів. Приблизно 35 тисяч українців приїхали до Пльзеньського краю, але насправді там проживає на десять тисяч менше. За словами Штопака, у регіоні закінчуються місця у закладах розміщення, яких близько трьох тисяч.

Середньочеський край, який від початку російської агресії в Україні прийняв близько 35 тисяч українців, також готується до нової хвилі біженців. Насамперед він орієнтований на продовження перебування українських біженців, які тут вже живуть. Це має регулюватися поправкою до закону «Лекс Україна», згідно з якою тимчасовий захист біженців планують продовжити на один рік, тобто до березня 2024 року.

«За вересень у Середньочеському краї було зареєстровано 1510 українських біженців, у жовтні - 1250 осіб», - сказав речник Середньочеського краю Давід Шіма.

За його словами, значного збільшення українців у регіоні наразі не спостерігається. Але у разі чергової хвилі край готовий відновити роботу окремого Регіонального центру допомоги Україні у Кутній Горі. «Однак треба зауважити, що в нинішньому стані регіональна система працює без проблем. Біженці знайдуть необхідні послуги на п’яти робочих місцях у Середньочеському регіоні, а саме в Бенешові, Кладно, Кутній Горі, Младі Болеславі та Пршібрамі», – додав Шіма.