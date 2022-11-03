Чехія долучиться до відновлення системи охорони здоров'я України

Міністерство охорони здоров'я Чехії хоче долучитися до оновлення системи охорони здоров'я України. За словами міністра охорони здоров’я Властіміла Валека, який зустрівся зі своїм українським колегою Віктором Ляшеком під час урядового візиту до Києва, важливо, щоб українські медичні працівники, які перебувають у Чехії, мали змогу якомога швидше повернутися до України.

«Ще на початку російської агресії я заявив, що наполягатиму, аби українські лікарі та медичні працівники могли якомога швидше повернутися на Батьківщину і взяти участь у її відбудові. Ми підтримуватимемо Україну в її боротьбі з агресивним ворогом», – сказав Валек.

За його словами, під час зустрічі міністри обговорили і можливості залучення Чехії до реконструкції української системи охорони здоров’я, відновлення її потужностей та налагодження системи освіти, що було б корисним як для українських, так і чеських університетів.

«Ми розпочали переговори щодо реконструкції української системи охорони здоров'я, де ми віримо в успішне залучення чеської промисловості. Насамперед потрібно відновити медичні потужності, забезпечити достатню кількість ліків і налагодити співпрацю між нашими та українськими медичними факультетами», - сказав заступник міністра Якуб Дворжачек. Міністерство охорони здоров'я Чехії також організувало гуманітарні поставки ліків, які надали чеські фармацевтичні компанії.

952 мільйони крон на українських біженців

Медична страхова компанія «VZP», яка зареєструвала переважну більшість біженців з України, заявила, що з березня до кінця серпня витратила 952 мільйони крон на їхнє медичне обслуговування. Ним скористалися приблизно 130 тисяч українців, три чверті з яких (78 відсотків) отримали допомогу на менше ніж 5 тисяч крон, близько чотирьох десятків людей (42 відсотки) - дорожчу за мільйон крон.

Від початку російської агресії в Україні Чехія надала біженцям доступ до вітчизняної системи державного медичного страхування. Перші 150 днів після прибуття до країни вони є так званими державними страхувальниками, за яких держава сплачує страхові внески. Після 150 днів українці віком до 65 років, які залишилися в Чехії, мають знову зареєструватися в страховій компанії.