Голова чеського МВС: Українські біженці можуть повернутися зимувати до Європи

«Якщо хтось виїхав до України, живе в Україні, вже отримав тимчасовий захист в одній із держав ЄС, він має право повернутися до ЄС, якщо умови не дозволяють йому залишатися в Україні протягом зими», – заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

До Євросоюзу, за його словами, прибули близько 4,3 млн біженців, однак приблизно п'ята частина з них вже повернулася на Батьківщину. З Чехії, яка на сьогоднішній день видала понад 450 тисяч віз, додому повернулися приблизно 20 відсотків українців.

За словами Віта Ракушана, можна припустити, що якщо люди повернуться, кількість біженців у Євросоюзі може зрости до п'яти мільйонів. Чехія, зазначив міністр, може прийняти максимум півмільйона людей. «Я давно говорю, що для того, щоб можна було забезпечити гідне проживання, більше півмільйона прибулих – це вже велике навантаження. І для системи охорони здоров’я, і для системи освіти, але передусім для гідного проживання. Побудувати десь імпровізовані намети взимку точно не вийде, ситуація буде набагато складнішою», – додав він.

Наразі Євросоюз надає тимчасовий захист до кінця березня наступного року. Єврокомісія вже домовилася про продовження захисту для українських переселенців ще на рік, це питання обговорюватимуть країни-члени.