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ZprávyУкраїнські новиниГолова чеського МВС: Українські біженці можуть повернутися зимувати до Європи

Голова чеського МВС: Українські біженці можуть повернутися зимувати до Європи

ČTK, Дарина Дзюба
Foto: David Neff, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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18:00

Біженці, які отримали тимчасові візи в Євросоюзі і повернулися до України, можуть перезимувати в країнах ЄС. Про це сьогодні заявив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан після візиту чеських міністрів до Києва.

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«Якщо хтось виїхав до України, живе в Україні, вже отримав тимчасовий захист в одній із держав ЄС, він має право повернутися до ЄС, якщо умови не дозволяють йому залишатися в Україні протягом зими», – заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

До Євросоюзу, за його словами, прибули близько 4,3 млн біженців, однак приблизно п'ята частина з них вже повернулася на Батьківщину. З Чехії, яка на сьогоднішній день видала понад 450 тисяч віз, додому повернулися приблизно 20 відсотків українців.

За словами Віта Ракушана, можна припустити, що якщо люди повернуться, кількість біженців у Євросоюзі може зрости до п'яти мільйонів. Чехія, зазначив міністр, може прийняти максимум півмільйона людей. «Я давно говорю, що для того, щоб можна було забезпечити гідне проживання, більше півмільйона прибулих – це вже велике навантаження. І для системи охорони здоров’я, і для системи освіти, але передусім для гідного проживання. Побудувати десь імпровізовані намети взимку точно не вийде, ситуація буде набагато складнішою», – додав він.

Наразі Євросоюз надає тимчасовий захист до кінця березня наступного року. Єврокомісія вже домовилася про продовження захисту для українських переселенців ще на рік, це питання обговорюватимуть країни-члени.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Чехія видала біженцям 453 725 віз тимчасового захисту. За попередньою інформацією, близько третини біженців – діти та молодь віком до 18 років, а серед дорослих понад дві третини – жінки. Скільки саме біженців фактично проживає в Чехії, невідомо.

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