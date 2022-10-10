Країни ЄС продовжать захист українських біженців до березня 2024 року

Єврокомісія вирішила на рік продовжити термін дії механізму, завдяки якому мільйони людей, які тікають від російської агресії, мають можливість отримати роботу, освіту чи соціальні виплати в країни ЄС.

У березні цього року, невдовзі після початку російського вторгнення в Україну, держави ЄС запровадили тимчасовий захист на рік, але останніми тижнями почалися дискусії про його продовження.

«Те, що ми побачили сьогодні вранці, говорить все за себе. Є важливим, щоб ми продовжували приймати людей, які змушені тікати до Європейського Союзу», – зазначила сьогодні Йоганссон, посилаючись на сьогоднішній обстріл Києва та низки інших українських міст. Брюссель продовжить дію правил до березня наступного року, для чого, за словами комісарки, не потрібна згода держав-членів.

З початку російського вторгнення понад чотири мільйони вихідців з України отримали тимчасовий захист у країнах ЄС, більшість – у Польщі. Чехія прихистила понад 443 тисячі українців.

Крім того, тимчасовий захист дозволяє біженцям отримати доступ до ринку праці, проте для багатьох з них це питання досі залишається важким. Згідно зі статистикою, роботу в ЄС знайшли понад півмільйона українців. ЄС хоче полегшити пошук відповідних посад за допомогою нової інтернет-платформи під назвою «EU Talent Pool». На ній біженці зможуть розміщувати свої резюме, які будуть доступні для понад чотирьох тисяч роботодавців, центрів зайнятості чи агентств з працевлаштування.

За словами єврокомісара з питань зайнятості Ніколаса Шміта, у функціонуючому пілотному проєкті вже взяли участь п'ять країн.

«Це може стати значним ресурсом для роботодавців ЄС, які, як ми знаємо, стикаються з нестачею робочої сили в різних секторах», – зазначив Шміт.