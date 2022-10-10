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Країни ЄС продовжать захист українських біженців до березня 2024 року

ČTK, Дарина Дзюба
Foto: Shutterstock.com

Ілюстраційне фото.

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14:43

Українські біженці матимуть право на тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу щонайменше до березня 2024 року. Про це сьогодні заявила єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

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Єврокомісія вирішила на рік продовжити термін дії механізму, завдяки якому мільйони людей, які тікають від російської агресії, мають можливість отримати роботу, освіту чи соціальні виплати в країни ЄС.

У березні цього року, невдовзі після початку російського вторгнення в Україну, держави ЄС запровадили тимчасовий захист на рік, але останніми тижнями почалися дискусії про його продовження.

«Те, що ми побачили сьогодні вранці, говорить все за себе. Є важливим, щоб ми продовжували приймати людей, які змушені тікати до Європейського Союзу», – зазначила сьогодні Йоганссон, посилаючись на сьогоднішній обстріл Києва та низки інших українських міст. Брюссель продовжить дію правил до березня наступного року, для чого, за словами комісарки, не потрібна згода держав-членів.

З початку російського вторгнення понад чотири мільйони вихідців з України отримали тимчасовий захист у країнах ЄС, більшість – у Польщі. Чехія прихистила понад 443 тисячі  українців.

Крім того, тимчасовий захист дозволяє біженцям отримати доступ до ринку праці, проте для багатьох з них це питання досі залишається важким. Згідно зі статистикою, роботу в ЄС знайшли понад півмільйона українців. ЄС хоче полегшити пошук відповідних посад за допомогою нової інтернет-платформи під назвою «EU Talent Pool». На ній біженці зможуть розміщувати свої резюме, які будуть доступні для понад чотирьох тисяч роботодавців, центрів зайнятості чи агентств з працевлаштування.

За словами єврокомісара з питань зайнятості Ніколаса Шміта, у функціонуючому пілотному проєкті вже взяли участь п'ять країн.

«Це може стати значним ресурсом для роботодавців ЄС, які, як ми знаємо, стикаються з нестачею робочої сили в різних секторах», – зазначив Шміт.

Водночас сьогодні виконавча влада ЄС ухвалила спрощення правил для біженців, які вирішили повернутися до України, але через нове загострення знову шукатимуть притулок в одній із країн ЄС. Їм більше не доведеться виходити з системи тимчасового захисту, що полегшить їхнє остаточне повернення до європейських країн.

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