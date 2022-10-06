Шанс для країни. У Чехії розпочинається кампанія на підтримку біженців

«Головний девіз полягає в тому, що вони приїхали майже без нічого, лише із найнеобхіднішим, а принесли набагато більше», – пояснює мотивацію Петра Шварц Коутска з консорціуму, яка разом з Адамом Ондрачеком з агентства «Kontra» є співавторкою комунікаційної стратегії, яка виникла під патронатом порталу «zacitspolecne.cz».

На першому етапі кампанія намагатиметься привернути увагу, наприклад, до того, що українці – працьовиті й водночас турботливі батьки. І що після російського вторгнення в Україну до Чехії втекли, наприклад, досвідчені лікарі, ІТ-спеціалісти, медсестри чи навіть будівельники, яких бракувало.

«Це просвітницька кампанія, яка реагує на те, що частина чеського суспільства, яка підтримує інтеграцію, з весни поступово зменшується. Водночас хочеться зазначити, що все, що ми робимо для біженців, ми робимо і для себе. Нам потрібна гнучка освіта, цифровізація, соціальне житло та гнучкий ринок праці», – каже Петра Шварц Коутска.

На наступних етапах кампанія має зосередитися на більш конкретних темах, таких як відродження знелюднених регіонів («Українські біженці привезуть до вашого регіону робочу силу, кваліфікацію та фінанси»), підтримка освіти ( «Тепер у нас є шанс реформувати освіту та пролити світло на становище вчителів») та підтримати гнучкість ринку праці («Це дозволить батькам маленьких дітей повернутися на ринок праці»).

Підтримка переселенців знижується

Над кампанією автори працювали з весни і від початку припускали, що держава такої комунікаційної стратегії не запропонує.

«Уже після ковіду та попереднього досвіду ми розраховували на те, що жодної стратегічної комунікації з боку уряду не буде», – каже Петра Шварц Коутска, зауважуючи, що, на відміну від інших країн, уряд Чехії не вміє готувати кампанії, які намагаються вказувати на позитивні приклади, пояснювати та навчати.

Тому представники некомерційних організацій самі вирішили розпочати таку кампанію. «Це величезна демографічна зміна. Те, чого ми не відчували давно, можливо, ніколи», – каже співавторка кампанії, додаючи, що залишати таку ситуацію без реакції не варто.

Foto: Lukaš Havlena, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty Кампанія на підтримку біженців з України.

Помилкою «мовчання» уряду вважає і засновник Інституту політичного маркетингу Карел Комінек. «Загалом не вистачає комунікації зі сторони держави. Крапка», – каже він.

Комінек зазначає, що нинішній кабінет прем’єр-міністра Петра Фіали знаходиться у безпрецедентній ситуації, коли з самого початку на нього навалюється одна криза за іншою.

«Уряд довго чекає, але не усвідомлює, що з кожною хвилиною мовчання хтось інший створює за них історію. Тоді він втрачає контроль і просто реагує на ситуацію», – додає Карел Комінек.

Крім того, він вважає, що частина громадськості почне налаштовуватися проти українців. «Вони символізують Україну, яка символізує війну, а через війну високі ціни на електроенергію», – пояснює він і додає, що деяким людям потрібно щось, від чого вони будуть відсторонюватися. «У 1990-х це були роми, це був Європейський Союз і це можуть бути мігранти».