Інтерес до оренди квартири зростав з червня, а після літніх канікул зріс ще більше. Проти минулого року ціни підвищилися на 20-30 відсотків і, за даними рієлторських компаній, у Празі досягли в середньому 400 крон за квадратний метр. Кількість зацікавлених людей значно збільшилася, у середньому за одним оголошенням звертаються близько 40 осіб, а за даними компанії з нерухомості «Bezrealitky», рекордсменом є квартира з 327 заявками.

Бажання знімати житло зросло в червні після того, як заявники, які хотіли мати власну квартиру, не змогли отримати іпотеку. Крім того, у вересні квартири традиційно шукають студенти університетів, а тепер і група людей, які змушені змінити житло на дешевше.

Згідно з даними порталу «Bezrealitky», у вересні кількість людей, що шукають оренду житла, зросла на 40 відсотків, а з березня кількість запитів зросла приблизно в чотири рази. «Проти минулого року попит подвоївся», – розповів виданню Роберт Ганзл, генеральний директор компанії «Next Reality».

У Празі та Брно 35 відсотків оголошень на сайті «Bezrealitky» анулюються протягом трьох днів, половина – протягом восьми днів після публікації. «Завдяки високому попиту квартири здаються швидко, договори підписуються на тому ж тижні, коли опубліковано оголошення», – повідомляють представники компанії нерухомості «Re/Max».

Команда «Bezrealitky» зазначає, що в середньому на одне оголошення в Чехії реагує 30 претендентів. У Празі, як і в «Re/Max», йдеться про 43 зацікавлених. «Найпривабливіші оголошення за плануванням, розміщенням чи ціною мають понад 300 зацікавлених осіб протягом трьох днів», – повідомляє портал «Bezrealitky».

Завдяки зменшенню доступності житла, можна припустити, що зміститься і вікова межа, коли люди купуватимуть або зможуть придбати власну квартиру Петр Хана, експерт ринку нерухомості компанії «Deloitte»

Інтерес до оренди житла збільшується через зростання іпотеки та високі ціни на нерухомість. Придбання власного житла для деяких людей наразі виходить за межі доходу.

«Оренда житла тепер стане важливою частиною нашого життєвого циклу та стилю життя. Завдяки зменшенню доступності житла, можна припустити, що зміститься і вікова межа, коли люди купуватимуть або зможуть придбати власну квартиру», – підкреслив Петр Хана, експерт ринку нерухомості компанії «Deloitte».

За його словами, люди проводитимуть в орендованих квартирах більше часу, ніж було прийнято, поки не накопичать достатньо коштів для придбання власного житла. «Дехто може все життя жити в орендованому. Це стане звичним для молодого покоління, і це вже є розповсюдженим в західних країнах Європи », – описує Хана.

Однак ціни на оренду також ростуть. За даними компанії «Bezrealitky», середня ціна квадратного метра по країні становить 230 крон, а в Празі вона досягла 312 крон за квадратний метр. Представники компанії «Next Reality» говорять про в середньому 400 крон у мегаполісі, що на 30 відсотків більше, ніж у минулому році. У Брно, за даними «Bezrealitky», квадратний метр коштує 265 крон, «Next Reality» – 350 крон.

У компанії «Re/Max» кажуть про зростання цін у Празі та Брно на 20 відсотків проти минулого року. Наприклад, квартира 2+1 у празькому районі Малешіце зараз здається приблизно за 17 тисяч крон. Компанія «realitymix.cz» оприлюднила на своєму сайті статистику, згідно з якою середня орендна плата за квартиру площею 60 м2 у Празі становить понад 21 тисячу крон.

З огляду на попит рієлторські компанії очікують подальшого зростання цін. У Празі квадратний метр може коштувати до 500 крон. «Ціни зростатимуть доти, поки не знизяться ставки на іпотечні кредити. Це призведе до збільшення доступності іпотечних кредитів, а отже і до зростання інтересу до купівлі нерухомості замість оренди», – зазначив генеральний директор компанії «Next Reality».