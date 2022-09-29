Чехія отримає від США 106 мільйонів доларів на зброю для України

Рішення про надання Чехії 106 мільйонів доларів (приблизно 2,7 мільярда чеських крон) ухвалив Конгрес США. Про це інформагентству «ČTK» повідомили у Міністерстві оборони Чехії та посольстві США у Празі.

Крім того, у міністерстві повідомили, що сто мільйонів доларів надійдуть із американської програми Зовнішнього військового фінансування в рамках другого схваленого Конгресом пакету допомоги Україні. Шість мільйонів доларів із Фонду протидії російському впливу підтримають створення груп кіберзахисту, які будуть створені в чеській армії.

За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, фінансова допомога США свідчить про те, що ключові союзники Чехії знають про чеську підтримку України та цінують її. «Завдяки цим коштам ми зможемо ще краще і швидше замінити військову техніку, яку ми передали нашим українським друзям, і прискорити поступову модернізацію армії», – додав він.

Аналогічну заяву зробила і міністерка оборони Яна Чернохова. «Цей подарунок ми сприймаємо як прояв вдячності за те, що з початку російського вторгнення Чехія допомагає Україні і є відповідальною за нашу безпеку та безпеку наших союзників», – сказала вона. За її словами, гроші також підуть на подальшу допомогу Україні. З початку російського вторгнення понад сім місяців тому Чехія передала Україні військову допомогу на суму понад 3,8 мільярда крон.

«Ми дуже цінуємо Чеську Республіку за те, що вона надала техніку та обладнання з власних складів для оборони України», – сказала тимчасова повірена у справах США Крістіна Агорова. За її словами, Конгрес також дозволив Державному департаменту США надавати позики в рамках програми Зовнішнього військового фінансування для розширення потенціалу безпеки союзників НАТО.

Так звані команди кіберзахисту представляють програмне та апаратне забезпечення, яке використовуватиметься різними підрозділами чеської армії. «Нам потрібне апаратне та програмне забезпечення, яке ми запустимо в роботу. Ми маємо захистити сучасну військову техніку, антивірусу для цього недостатньо», – сказав бригадний генерал Мирослав Фейкс.

На початку вересня США заявили, що Вашингтон має намір надати Україні та ще 18 країнам два мільярди доларів у вигляді кредитів і субсидій на закупівлю американської зброї. За даними агентства «AP», один мільярд має отримати Україна, решту – інші країни.