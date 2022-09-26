Аналіз: Як війна Путіна проти України ліквідує громадський транспорт у Чехії

З вересня у місті Чеське Будейовіце обмежили роботу трьох маршрутів – 1, 3 та 9. Все це для того, щоб заощадити кошти під час різкого зростання цін на електроенергію, викликаного російським вторгненням в Україну, а також аби не «витрачати» водіїв на менш завантажені маршрути. Так само у місті Пардубіце пасажирам доведеться чекати дванадцять замість звичайних десяти хвилин на найбільш завантажених автобусних і тролейбусних маршрутах.

У вихідні замість автобусів на стисненому газі Брно користується класичними дизельними автобусами, експлуатація яких нині дешевша. А, наприклад, у Опаві у березні переглянули розклад і скоротили рух тролейбусів. Місто скасувало сім сполучень, залишивши чотири лінії зі зміненими маршрутами. Крім того, ціни на проїзд тут виросли на 13 відсотків.

«За нинішніх умов деякі міста не зможуть забезпечити рух громадського транспорту у звичному режимі. Але скорочення транспортних послуг є незворотнім процесом. Щоб досягти значної економії операційних витрат, потрібно було б звільнити людей та продати транспортні засоби», – пояснює голова Асоціації транспортних компаній Чеської Республіки Томаш Пелікан, що заощаджувати не так просто.

Тому жодна транспортна компанія поки не пішла на різке скорочення. Однак у співпраці з містами вони розглядають деякі заходи з економії – жорсткіші у довгостроковій перспективі, або ж м’якіші, що матимуть лише короткостроковий ефект. Багато в чому це залежить від того, чи компенсують міста транспортним компаніям витрати.

Наприклад, якщо депутати міста Чеське Будейовіце не знайдуть коштів, пасажири можуть втратити до п’ятої частини маршрутів. Так само думають і в Зліні. Якби місто хотіло заощадити десятки мільйонів крон, потрібно було б скасувати сполучення, збільшувати інтервали руху, а також підвищувати ціни на проїзд.

«Потрібно знайти спосіб, щоб громадським транспортом користовувалися, припинення сполучення може ще більше скоротити його використання», – заявив мер Зліна Їржі Корец.

Відмінити половину, зекономити лише п'яту частину

Водночас важливо зазначити, що не кожна економія означає заощадження грошей. Звучить, звичайно, дивно, але для транспортних компаній діє правило, що навіть значне скорочення послуг не обов’язково принесе відповідні додаткові кошти в бюджет.

«Приблизний приклад: якщо ви скасували половину маршрутів, це не означає 50-відсоткову економію, а лише 15-20 відсоткову. Ви все одно будете мати витрати на зарплату та амортизацію. А заощадите лише на паливі», – спрощує проблемне питання економії Петр Жідек, голова наглядової ради Транспортної компанії міст Ліберець і Яблонець-над-Нісою.

Окрім компенсацій та скасування сполучень, до уваги береться лише один суттєвий крок, а саме підвищення тарифів.

«Ми маємо перекласти частину витрат на пасажирів. Звісно, ​​ніхто не хоче про це говорити перед виборами, але якщо витрати на енергоносії зросли в десятки разів, хоча після регулювання цін, можливо, «лише» втричі або впятеро, то квиток не може коштувати 15 чи 20 крон. З іншого боку, він не може коштувати 50 крон, тому що тоді з нами більше ніхто не поїде», – припускає Томаш Пелікан, що перед усіма містами постане неприємне питання.

Однак деякі транспортні компанії вже були змушені підняти ціни. Починаючи з цього року, за разовий квиток пасажири в Маріанських Лазнях платитимуть 18 крон, раніше квиток коштував 15 чеських крон. На чотири крони подорожчав і базовий квиток у місті Чеське Будейовіце, нині він коштує 20 чеських крон. В середньому на 20 відсотків зросли ціни і у містах Опава, Мост та Литвинов.

Спочатку дефіцит водіїв, потім ковід, а тепер електроенергія

Проблеми транспортних компаній не вирішуються, а навпаки, накопичуються. По-перше, підприємствам давно не вистачає водіїв. Тому, наприклад, у місті Градец Кралове на весь серпень повністю скасували лінії 4 і 8. А у вже згаданому місті Чеське Будейовіце сполучення були обмежені не лише через фінанси, а й через дефіцит водіїв.

Не курсують навіть і деякі лінії у столиці. Так, з 7 вересня діють обмеження на лініях 204 і 224, адже курсують вони за розкладом вихідного дня з годинним інтервалом. Крім того, практично щодня скасовуються певні сполучення. Так, у п’ятницю, 16 вересня, не курсував 41 маршрут на лініях 311, 326, 327, 331, 397, 461, 462, 469 та 582.

По-друге, транспортні компанії досі не встигли оговтатися після пандемії коронавірусу. Під час пандемічних обмежень люди скоротили пересування громадським транспортом, а деякі з них не повернулися до нього навіть після скасування. Згідно з дослідженням Університету Яна Євангеліста Пуркіне, 13 відсотків чехів пересіли з громадського транспорту до автомобілів.

Ну і по-третє, на становище окремих транспортних компаній впливає фіксація цін на електроенергію. Протягом наступного року деякі компанії зможуть купувати електроенергію за тією ж ціною. Прикладом можуть бути Усті-над-Лабем або Оломоуц, де витрати зростуть «лише» в ціні на газ і дизельне паливо. Навпаки, у Пардубіце навіть не мають постачальника на 2023 рік.

«Ми п’ять разів змагалися за постачальників газу, але нас ніхто не хоче брати, тому що 11 ГВт-год – це просто величезна сума. А оскільки постає питання, чи взагалі буде газ, трейдери навіть не роблять пропозицій», – пояснює Томаш Пелікан, директор транспортної компанії міста Пардубіце.

Але має допомогти компенсація від держави. Уряд продовжив період, протягом якого діятиме зниження податку на споживання дизельного палива на 1,5 крони за літр – замість кінця вересня 2022 року коригування діятиме до грудня 2023 року. Проте важливим є також обмеження цін на електроенергію та газ на рівні шести крон, відповідно трьох крон за кіловат-годину (без витрат на розподіл), що стосуватиметься не лише домогосподарств, але й транспортних компаній.