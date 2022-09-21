На відновлення міст. Прага подарує Україні 20 трамваїв і два автобуси

Так, Чехія хоче долучитися до допомоги у відбудові зруйнованих війною міст. Про це інформагентству «ČTK» заявив міський голова Праги Зденек Гржіб та його заступник Адам Шайнхерр. Посередником у транспортуванні виступила гуманітарна організація «Людина у біді», яка є важливим постачальником не лише гуманітарної допомоги Україні, але й допомоги, спрямованої на відновлення українських міст, що постраждали від рук російського агресора.

«Транспортні засоби, якими більше не можуть користуватися пасажири у Празі, знайде необхідне застосування деінде. В Україні через вторгнення непроханого російського диктатора вщент розгромлено багато трамваїв та автобусів. Ми підтримуємо відбудову українських міст, щоб біженці могли якнайшвидше повернутися до своїх домівок», – зазначив мер чеської столиці Зденек Гржіб.

«Ми давно співпрацюємо з містами, які постраждали від війни, і після Маріуполя прийшла черга Харкова. Водночас ми виконуємо резолюцію празького представництва», – додав заступник мера Адам Шайнхерр.

Перші трамваї поїдуть до України вже найближчими днями або тижнями. У місті переконані, що термін залежатиме передусім від безпекової ситуації в країні.

«Ми розраховуємо, що машини поїдуть туди не відразу, а кількома партіями. Ми не знаємо, коли розпочнеться процес, це залежить від безпекової ситуації чи вільних транспортних потужностей у Європі. Проте очікується, що перша партія може бути відправлена вже протягом наступних днів або тижнів», – сказав генеральний директор празької транспортної компанії «DPP» Петр Вітовскі.

Окрім передачі транспортних засобів, поточна облікова вартість яких становить менше 7 мільйонів крон, «DPP» також покриє витрати на їхнє завантаження. Автоперевезення та всі митні формальності забезпечує сторона-одержувач, тобто харківська транспортна компанія.