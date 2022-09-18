«Стефанія» зазвучить у Празі. «Kalush Orchestra» завітає до чеської столиці

Вони стрімко увірвалися у світ української музики, а тепер їхні пісні наспівує весь світ. Це вони подарували Україні чергову перемогу на пісенному конкурсі «Євробачення-2022» і не побоялися на всю міжнародну спільноту говорити про війну зі сцени аполітичного шоу. Нині ж відомий не лише в Україні, а й далеко за її межами гурт «Kalush Orchestra» вирушає до чеської столиці. Музиканти вже встигли виступити у містах Польщі, а попереду на них чекають концерти у США.