«Стефанія» зазвучить у Празі. «Kalush Orchestra» завітає до чеської столиці

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Вони стрімко увірвалися у світ української музики, а тепер їхні пісні наспівує весь світ. Це вони подарували Україні чергову перемогу на пісенному конкурсі «Євробачення-2022» і не побоялися на всю міжнародну спільноту говорити про війну зі сцени аполітичного шоу. Нині ж відомий не лише в Україні, а й далеко за її межами гурт «Kalush Orchestra» вирушає до чеської столиці. Музиканти вже встигли виступити у містах Польщі, а попереду на них чекають концерти у США.
1 жовтня у рамках світового турне колектив виступить у празькому клубі «Lucerna Music Bar». А вже 2 жовтня пісні гурту зможуть почути мешканці міста Брно у клубі «První Patro».
Концерт в Празі 1.10
Йо, друзі! Всі, хто зараз в Чехії. Для вас є гарна новина 🔥 Вже 1 жовтня ми можемо побачитися на нашому концерті в Празі. Квитки: https://www.smsticket.cz/vstupenky/30915-kalush-orchestra Чекаємо на зустріч з вами ❤️Posted by Kalush офіційна сторінка on Wednesday, September 7, 2022
У своїй музиці музиканти вдало поєднують реп та український фольклор. Гурт був заснований у 2019 році, проте справжню популярність їм принесла саме перемога на «Євробаченні». Пізніше гурт відзняв потужний кліп на переможну пісню «Стефанія», яку фронтмен Олег Псюк присвятив мамі, проте після російського вторгнення пісня набула нового змісту.