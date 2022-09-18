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ZprávyУкраїнські новини«Стефанія» зазвучить у Празі. «Kalush Orchestra» завітає до чеської столиці

«Стефанія» зазвучить у Празі. «Kalush Orchestra» завітає до чеської столиці

Дарина Дзюба
Foto: Profimedia.cz

Переможці «Євробачення-2022» – український реп-гурт «Kalush Orchestra».

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8:00

У рамках світового туру український гурт «Kalush Orchestra» виступить у Празі та Брно. Коли і де відбудуться концерти – читайте у нашому матеріалі.

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Вони стрімко увірвалися у світ української музики, а тепер їхні пісні наспівує весь світ. Це вони подарували Україні чергову перемогу на пісенному конкурсі «Євробачення-2022» і не побоялися на всю міжнародну спільноту говорити про війну зі сцени аполітичного шоу. Нині ж відомий не лише в Україні, а й далеко за її межами гурт «Kalush Orchestra» вирушає до чеської столиці. Музиканти вже встигли виступити у містах Польщі, а попереду на них чекають концерти у США.

1 жовтня у рамках світового турне колектив виступить у празькому клубі «Lucerna Music Bar». А вже 2 жовтня пісні гурту зможуть почути мешканці міста Брно у клубі «První Patro».

Квитки на концерти у Празі та Брно можна придбати за посиланням ТУТ і ТУТ.

У своїй музиці музиканти вдало поєднують реп та український фольклор. Гурт був заснований у 2019 році, проте справжню популярність їм принесла саме перемога на «Євробаченні». Пізніше гурт відзняв потужний кліп на переможну пісню «Стефанія», яку фронтмен Олег Псюк присвятив мамі, проте після російського вторгнення пісня набула нового змісту.

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