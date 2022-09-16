Українці можуть безкоштовно вакцинуватися проти короновірусу в Празі

Наразі переважна більшість європейських країн не перевіряють у біженців з України наявнсіть Covid-сертифікатів. Серед тих, хто спростив правила митного контролю щодо вакцинованих, - і Чеська Республіка. Нині тим, хто знаходить прихисток у Чехії від військової агресії росіян, при в'їзді до країни не потрібен навіть негативний ПЛР-тест. Однак епідеміологічна ситуація у світі та прогнозована фахівцями чергова хвиля поширення короновірусу підштовхнули українців до пошуку можливих варіантів щеплення в місцях тимчасового мешкання. Зокрема - у Празі.

Будьте готові до пред'явлення міжнародного сертифікату вакцинації

Наприкінці вересня у Наталі з Волинської області закінчується термін дії Covid-сертифікату. Адже приблизно рік тому вона за кордоном щеплювалася викциною Janssen-Cilag, яка потребує ревакцинації через 365 днів. Відповідний документ в українки міжнародного зразка, тобто паперовий, з QR-кодом для електронного застосування. У таких свідоцтвах, що діють в понад 45 країнах світу, зазначені назва препарату, виробник, номер серії, кількість доз та дату вакцинації.

«У 2021 я перехворіла ковідом, навіть не хочеться згадувати про перебіг недуги. Тому для мене було принципова профілактика пандемії та захист від можливої епідемії. Оточуючих також. Адже вже працюю у Празі. Через Інтернет знайшла урядовий портал охорони здоров'я Чеської Республіки, де можна зареєструватися на щеплення проти короновірусу. Там вказані наявні препарати, чітко прописані характеристики медикаментів», - поділилася дівчина.

Однак, система її не «впустила». Знайомі місцеві мешканці пояснили їй, що забронювати онлайн місце на вакцинацію у такий спосіб, вочевидь, можуть лише ті, хто уже щеплювалися проти ковіду в Чехії. Тобто громадяни, які уже є у базі даних. Вони ж порекомендували знайти медзаклади, які здійснють процедуру без попереднього запису.

Наталя уже ревакцинована, оскільки тоді скористалася порадою друзів. А саме: ввела в пошуковій системі інтернету головні тези - «щеплення, без реєстрації, Прага». Вона розповіла, що є сформований список державних клінік, де майже щодня іноземців та жителів Чехії щеплюють проти короновірусу. Єдине, на чому наголосила дівчина, «окрім медичного страхування, закордонного паспорту та візи, персонал перевірив наявність міжнародного сертифікату - це були обов'язкові документи для введення препарату, який сприяє боротьбі імунної системи зі смертельним вірусом». До слова, паперове міжнародне свідоцтво щеплень проти короновірусу українці видали одразу на місці, тієї ж доби.

Із внутрішнім сертифікатом вакцинування теж можливе

Більшість тимчасових переселенців з Україні мають не міжнародні, а внутрішні Covid-сертифікати. До війни вони діяли виключно на території їхньої Батьківщини. Це, зазвичай, відомості, які містяться на смартфонах і активуються через український Портал електронних послуг «Дія» або його версію у мобільному додатку.

І з такими посвідками можна вакцинуватися у Празі, щоправда, здебільшого у приватних клініках. Для цього не обов'язково бути навіть пацієнтом відповідного закладу. Головне дізнатися, чи надаються там зазначені послуги та залишити контактні дані. Зазвичай, у телефонному режимі обумовлюється можлива дата вакцинації, яка коливається від кількох днів до кількох тижнів.

Саме у такий спосіб ревакцинувалася авторка цього матеріалу майже тиждень тому. З плюсів: швидко (після бронювання місця на щеплення і до нього минуло 5 діб), без черг (зі мною на процедуру були записані до 10 осіб), з мінімальним списком документів (необхідно було лише медстрахування та закордонний паспорт).

Також на рецепції мене попросили заповнити анкету з питаннями щодо самопочуття, алергії на ліки, постійне вживання медикаментів, уколи, імунітет до короновірусу та наявність щеплень проти нього.

До слова, в установах охорони здоров'я в Празі здебільшого уже працюють україномовні помічники-медсестри, які допомагають з перекладом і заповненням стандартних бланків. Вони ж присутні на огляді у лікаря. З мінусів: на електронну пошту досі не прийшов Covid-сертифікат. А ще - до останнього не знала, яким препаратом отримаю другу дозу.

Незнайомі препарати для щеплення

Найпростіший і перевірений спосіб вакцинуватися проти короновірусу, де ви можете обрати і час, і відповідну вакцину, і одержати кваліфіковані консультації - запис за сприянням свого лікаря. Це означає, що українець зареєстрований у певному медзакладі і уже має спеціаліста, якому відомі особливості організму пацієнта.

Так зробила Оксана, яка після приїзду до Праги 5 місяців тому відразу звернулася до однієї з багатопрофільних державних лікарень столиці з проханням взяти її та дітей на облік.

Жінка зізнається, що знайти установу з вільними місцями було навіть тоді важко. Зайняло це чимало часу. Однак, того вартувало. Адже другу дозу щеплення проти ковіду вона одержала аналогічною вакциною, що і першу - Pfizer BioTech, яка є сертифікованою і в ЄС, і в Україні. До цього їй пропонували вакцини, котрі є апоробованими в країнах Європи, однак, недоступні у закладах охорони здоров'я в неї вдома і не мають погодження на застосування МОЗ України.

«Перед початком навчального року я їздила побачитися з рідними на малу батьківщину. Бачила, що термін дії свідоцтва щеплень проти ковіду закінчується. Думала, встигну ще вакцинуватися в Україні. Але, як виявилося, на той момент ні у приватних, ні в державних лікарнях не було потрібного мені препарату. Були інші, які не рекомендовані мені за станом здоров'я. Я повернулася до Праги, і мені зателфонував чеський лікар. Ми з ним перед подорожжю обговорювали можливість вакцинації. Повідомив, що наразі є вакцина, якою я б хотіла убезпечити себе від важкого перебігу короновірусу. І що для здійснення щеплення підійде навіть внутрішнє електронне підтвердження в «Дії» про першу дозу».

Насправді, список препаратів, якими щеплюють проти короновірусу в Празі чималий. Більшість знайомі українцям, потрібно просто ознайомитися із назвою латиницею. Серед них є інактивовані віруси, які виготовляються за класичними методиками. Є складніші рнк-вакцини. Єдина, яка є невідома - Novaxovid (Novavax). Однак, вона, як і всі медикаменти, сертифікована, пройшла контроль виробництва, доступна, безкоштовна, рекомендована в рамках боротьби з пандемією.