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ZprávyУкраїнські новиниМожеш говорити чеською: мовна асоціація шукає викладачів курсів для українців

Можеш говорити чеською: мовна асоціація шукає викладачів курсів для українців

Наталія Драган
Foto: Архів мовної асоціації.

Асоціація «Můžeš Mluvit Česky z.s.» фінансує навчання майбутніх викладачів чеської мови, щоб українці могли відвідувати їх абсолютно безкоштовно.

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12:00

Метою загальнонаціонального проєкту «Můžeš Mluvit Česky » є відкриття безкоштовних курсів чеської мови для 5 тисяч українських біженців у Чехії до кінця цього року.

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«На нашій території занадто багато біженців, щоб можна було забезпечити їхнє навчання чеської мови у стандартних мовних школах та в рамках вечірніх курсів», – пишуть представники асоціації «Můžeš Mluvit Česky» (укр. Можеш говорити чеською) на своєму сайті. З цією метою вони шукають викладачів, зацікавлених у проведенні курсів чеської мови для українців.

Бажаючі взяти участь у цьому проєкті отримають безкоштовний інтенсивний двотижневий онлайн-тренінг «Як викладати перші кроки чеської мови для іноземців», створений Інститутом мови та професійної підготовки Карлового університету.

«В інтересах усієї Чеської Республіки, щоб якомога більше біженців швидко та доступно почали вивчати нашу мову за місцем проживання. Дякуємо Інституту мови та професійної підготовки Карлового університету за розуміння ситуації та гнучку допомогу з мовним курсом із професійної точки зору», - зазначає засновник проєкту Ян Ржехак.

«Із середини березня до мене звертається багато українських біженців із питанням, куди можна піти на курси чеської мови для іноземців, бо на курсах, які вони знайшли, місць немає. Проєкт «Můžeš Mluvit Česky z.s» – дещо хаотичний, але змістовний вихід із ситуації, що склалася. Не кожен хоче вивчати іноземну мову самостійно за допомогою онлайн-курсу», - пише на сайті асоціації амбасадорка проєкту і українська режисерка Оксана Мойсенюк.

Підготовлені викладачі мали б організувати чотири безкоштовні курси «Перші кроки в чеській мові» для біженців з України в різних регіонах по всій Чехії. До кінця року «Můžeš Mluvit Česky z.s.» планує запровадити мовні курси для 5 тисяч українців і запропонувати лекторам нові можливості працевлаштування у своєму регіоні. Наразі розпочато курси чеської в Празі та Подєбрадах.

Із середини березня до мене звертається багато українських біженців із питанням, куди можна піти на курси чеської мови для іноземців, бо один чи два курси, які вони знайшли, безнадійно повні. Проєкт «Můžeš Mluvit Česky z.s» – дещо хаотичний, але змістовний вихід із ситуації, що склалася. Не кожен хоче вивчати іноземну мову самостійно за допомогою онлайн-курсу
Оксана Мойсенюк, амбасадорка проєкту, режисерка

Якщо ви маєте досвід викладання мови для іноземців, хочете якось допомогти, можете самостійно організувати аудиторію для курсу на 10-25 учасників, зареєструйтесь як лектор на сайті за посиланням.

Українські біженці можуть подати заявку на курси через форму, а потім чекати, поки координатори повідомлять їм, коли в їхньому регіоні відкриються курси чеської мови.

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