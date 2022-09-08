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ZprávyУкраїнські новиниБудь сміливим як Україна. До Праги і Брно завітає гурт «Без обмежень»

Будь сміливим як Україна. До Праги і Брно завітає гурт «Без обмежень»

Дарина Дзюба
Foto: Фейсбук гурту «Без обмежень»

Музикант та соліст гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець.

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19:00

Вже 18 вересня у Празі на майданчику «Retro Music Hall» відбудеться концерт українського гурту «Без обмежень». 22 вересня колектив виступить у Брно.

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«Вільні люди», «24/02», «Героям» – всі ці пісні гурту «Без обмежень» стали уособленням української мужності та спротиву проти повномасштабного російського вторгнення в Україну. З перших днів війни учасники колективу займаються волонтерством і виступають з концертами перед військовими та жителями звільнених від окупації міст.

Нині ж гурт «Без обмежень» завітає і до Чехії. 18 вересня артисти запрошують на свій концерт у празькому клубі «Retro Music Hall», що відбудеться у рамках благодійного туру «Be Brave Like Ukraine». Ще один концерт пройде у чеському місті Брно. Захід заплановано на 22 вересня у клубі «Fléda».

Клуб«Retro Music Hall» знаходиться за адресою Francouzska 75/4.

Адреса клубу «Fléda» – Štefánikova 24.

Як зазначають організатори концерту, творчість «Без обмежень» – це уособлення світогляду українців – хороброго, чуттєвого й незламного. Їх люблять за якісну українську музику, відвертість та громадянську позицію. Гурт збирає тисячні зали у містах і має мільйони прослуховувань на музичних платформах.

Кошти, зібрані на концерті, підуть на допомогу українським військовим, а також людям, що постраждали від війни. Концерти туру відбудуться за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

Квитки можна придбати за посиланням ТУТ.

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