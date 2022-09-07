Як уникнути підвищення цін у магазинах? Слідкуйте за знижками

Згідно з опитуванням компанії «Cofidis» у грудні минулого року, 9 із 10 чехів стежать за знижками. Традиційно найбільше уваги приділяється продуктам харчування та товарам побутової хімії.

Портал «Kupi.cz», який відстежує всі рекламні пропозиції, з’ясував, що без знижки більше не варто купувати, наприклад, побутову хімію. Переважно йдеться про пральні засоби основних брендів на ринку. «Насамперед, це пов’язано з тим, що купленої кількості вистачає на більш тривалий час. Закупівельна ціна складає сотні крон, а знижка проти звичайної ціни становить понад 30 відсотків», – пояснює Петра Дворжакова, PR-спеціалістка порталу «Kupi.cz».

Протягом року пральні порошки чи гелі двох основних брендів на ринку суттєво не подорожчали. У середньому ціни зросли лише на 4 відсотки. Заощаджені гроші підуть на інші товари у кошику.

Проти минулого року ціна на посуд чи дитячі підгузки збільшилася на 10 відсотків. Більше коштів на касах чехи залишають за туалетний папір чи зубну пасту навіть з акційними знижками. Деякі товари зі знижками навпаки подешевшали на кілька відсотків.

Заощадити до тисячі крон

Портал «Kupi.cz» вибрав сто товарів, які чехи найчастіше шукають на знижках. У середньому ці товари зі знижкою на 8 відсотків дорожчі від минулорічних акційних цін.

Але, купуючи товари зі знижками, можна заощадити до тисячі крон. «Купуючи на розпродажі, можна спокійно заощадити щомісяця понад чверті всіх домашніх витрат. У родині з чотирьох осіб це може бути 2 тисячі щомісяця», – каже Петра Дворжакова.

Зростання цін на продукти харчування спостерігається практично в усіх галузях. Якщо, наприклад, минулого року паковання яєць коштувало менше 50 крон, то цього року - вже близько 60 крон. Така ж ситуація і з сухими сніданками компанії «Nestlé», які коштують вже майже 80 крон.