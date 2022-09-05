«Чехія на першому місці». У Києві засудили масову демонстрацію в Празі

Міністерство закордонних справ України назвало суботню демонстрацію на Вацлавській площі у Празі, учасники якої вимагали відставки уряду, критикували високі ціни на електроенергію та санкції, запроваджені проти Росії після початку війни в Україні, проросійською.

Речник українського відомства Олег Ніколенко написав у Фейсбуці, що учасники заходу намагалися образити честь українців, які відстоюють свободу в Європі. «Ми засуджуємо намагання учасників проросійських заходів виправдати війну Росії проти України та образити честь і гідність українців, які ціною свого життя відстоюють свободу в Європі», - заявив Ніколенко.

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Водночас він додав, що суботня акція не відображає реальних настроїв у Чехії і не загрожуватиме дружбі Чехії з Україною. «Ми не сумніваємося у солідарності абсолютної більшості… чехів, які надали тимчасовий притулок сотням тисяч українців», - написав він.

Разом із суботньою демонстрацією у Празі Ніколенко розкритикував недільний мітинг у Кельні, де близько 2 тисячі представників російської громади протестували проти санкцій, запроваджених проти Росії через її вторгнення в Україну. Того ж дня кілька десятків людей протестували проти цієї демонстрації, висловлюючи свою підтримку Україні. Представник українського міністерства подякував демонстрантам, солідарним з Україною, а також пражанам, які вийшли на вулиці протестувати проти мітингу.