Чехія не знає, скільки українських біженців залишилося в країні

У Чехії зареєструвалися та отримали статус тимчасового захисту понад 421 тисячу біженців з України. І їхня кількість продовжує збільшуватися.

Але якщо йдеться про те, скільки насправді українців живе у Чехії, чіткої відповіді влада не має. Проте приблизні дані можна отримати з наступної загадки.

Біженці все ще можуть подати заявку на гуманітарну допомогу в розмірі 5 тисяч крон. Згідно з останніми даними за липень, по неї звернулося 176 805 осіб. Про це повідомляє Міністерство праці та соціальної політики. Проте ті, хто вже працює в країні, не можуть претендувати на цю допомогу. Загалом міністерство зареєструвало 107 тисяч таких осіб.

Однак медична страхова компанія «VZP» повідомляє про набагато нижчі поточні дані. Станом на понеділок, 29 серпня, було зареєстровано 52 тисячі працюючих та самозайнятих осіб з України, водночас близько 80 відсотків біженців отримали страхування від «VZP».

Зважаючи на ці дані, у Чехії все ще може проживати від 230 до 280 тисяч українців. Додаткові дані про реальну кількість біженців пропонує «VZP», в якій застраховано 349 тисяч біженців.

Після 150 днів після отримання тимчасового захисту біженці віком від 18 до 65 років, на яких не поширюється жоден із винятків, повинні повідомити, як вони продовжуватимуть сплачувати страховку. Держава сплачуватиме її лише в окремих випадках.

У «VZP» це стосуватиметься загалом 214 тисяч біженців, які мають домовитися про виплату зі страховою компанією. Наразі 38 відсотків із 120 тисяч українців, чий термін минув, виконали свої зобов’язання.

«Це також дає нам зрозуміти, що не всі зареєстровані громадяни України перебувають на території Чеської Республіки», – коментує дані директор «VZP» Зденек Кабатек.

Наприклад, молода мама Крістіна вирішила покинути країну в другій половині серпня з двома дітьми. Кореспондент застав її на вокзалі, коли вона чекала на потяг. «Я їду до Польщі. Мабуть, там і залишусь. Мені вдалося знайти там роботу», – розповіла вона, стоячи над кількома сумками та валізами, в які спакувала все своє життя.

За даними Міністерства внутрішніх справ, Чехія не має можливості зафіксувати перехід біженців через кордон, якщо вони не повідомлять про це самі. Біженці мають обов’язок – якщо вони отримали тимчасовий захист у Чехії, вони мають попросити про припинення свого перебування. Але вони не завжди його виконують. Міністерство внутрішніх справ фіксує приблизно 11 тисяч офіційно припинених віз тимчасового захисту.

Європейські дані? Не для громадськості

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан пообіцяв більш точні дані про кількість українців у Чехії. Держава хотіла прив’язати виплату гуманітарної допомоги до звітності про поточне місце проживання, і у такий спосіб дізнатися, де у Чехії мешкають біженці. Але держава досі не оприлюднила ці дані.

Однак не всі біженці, які перебувають у Чехії, подають заявки на отримання гуманітарної допомоги. Деякі з них уже працюють і тому можуть утримувати себе самі. Інші можуть отримувати безкоштовне житло, включно з харчуванням, і тому не мають права на допомогу.

Крім того, нова уніфікована європейська система реєстрації мала гарантувати, що люди, які подають заяву на допомогу в Чехії, не подають її одночасно в іншій країні ЄС. Проте держава також поки не надала інформацію про цю систему. «Наразі дані не є публічними», - відповідає Гана Мала з Міністерства внутрішніх справ на актуальне запитання щодо інформації з бази даних.

Соціолог Даніел Прокоп із організації «PAQ Research» і його команда підрахували, що в червні у Чехії залишилося приблизно 250 тисяч біженців.

«Але це приблизна оцінка, нам, звісно, ​​не вистачає даних, щоб мати можливість прогнозувати», – каже Даніел Прокоп.