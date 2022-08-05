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ZprávyУкраїнські новиниНазви міст і вулиць рідною мовою. Додаток «Mapy.cz» доступний українською

Назви міст і вулиць рідною мовою. Додаток «Mapy.cz» доступний українською

Дарина Дзюба

Відтепер додаток «Mapy.cz» доступний і українською.

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13:00

За допомогою додатку «Mapy.cz» ви легко зможете зорієнтуватися у новому місті та знайти назви вулиць та визначних місць українською.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Компанія «Seznam.cz» продовжує підтримувати інтеграцію українських біженців до чеського суспільства. Крім фінансової допомоги чеська фірма також розробляє продукти, які можуть допомогти україномовним людям краще зорієнтуватися у незнайомому середовищі.

Нещодавно досвідчена команда запустила українську версію додатку «Slovník». Це – онлайн-словник, де можна знайти переклад різних слів та словосполучень на різні мови. Нині компанія додала й нову версію додатку «Mapy.cz». Новинка доступна для операційних систем Android, iOS і для веб-версії.

Під час перекладу, з яким компанії «Seznam.cz» допомагали волонтери з України, було написано 236 088 літер і перекладено 34 498 слів та 8 297 місць. У додатку «Mapy.cz» можна легко шукати та відображати місцеві назви українською.

Веб-версія додатку доступна за посиланням ТУТ.

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