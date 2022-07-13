Відеопортал Stream пропонує улюблені мультфільми для дітей українською

«Дора-мандрівниця» – пригодницький мультсеріал про семирічну латиноамериканку Дору, яка просить допомоги дошкільнят у своїх мандрах. На шляху вони зустрічають друзів, долають перешкоди і разом вивчають іспанську.

«Губка Боб» – історія про морську губку, що проживає на дні океану у містечку Бікіні-Боттом. Разом зі своїм кращим другом, морською зіркою Патріком, вони потрапляють у цікаві ситуації.

«Панда Кунг-Фу» – мультсеріал про Панду По, який завдяки навчанню, тренуванням та неабиякому прагненню стає справжнім майстром Кунг-фу.