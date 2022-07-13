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ZprávyУкраїнські новиниВідеопортал Stream пропонує улюблені мультфільми для дітей українською

Відеопортал Stream пропонує улюблені мультфільми для дітей українською

Дарина Дзюба
Foto: Nikola Ramešová, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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16:30

До кінця вересня на сторінках чеського порталу ваші діти зможуть переглянути популярні мультики українською мовою.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

До кінця вересня на відеопорталі Stream можна дивитися дитячі мультфільми з дубляжем українською. Завдяки співпраці з компанією «Paramount Global» українські діти зможуть вирушити на зустріч пригодам з Губкою Бобом, Щенячим патрулем, Пандою Кунг-фу чи Дорою-дослідницею.

Зокрема, у безкоштовному доступі буде 50 серій «Губки Боба», 75 серій «Щенячого патруля», 25 серій «Панда Кунг-фу» і 50 серій «Дори-дослідниці».

«Дора-мандрівниця» – пригодницький мультсеріал про семирічну латиноамериканку Дору, яка просить допомоги дошкільнят у своїх мандрах. На шляху вони зустрічають друзів, долають перешкоди і разом вивчають іспанську.

«Губка Боб» – історія про морську губку, що проживає на дні океану у містечку Бікіні-Боттом. Разом зі своїм кращим другом, морською зіркою Патріком, вони потрапляють у цікаві ситуації.

«Панда Кунг-Фу» – мультсеріал про Панду По, який завдяки навчанню, тренуванням та неабиякому прагненню стає справжнім майстром Кунг-фу.

«Щенячий патруль» – серіал для дошкільнят про зграю з шести героїчних цуценят: Чейза, Маршалла, Роккі, Зума, Здорованя і Скай, яких очолює 10-річний хлопчик Райдер.

Шанувальники мультфільмів можуть знайти казкову програму на сайті www.stream.cz, у мобільних додатках «Stream» і «Fairy Tales», а також у телевізійних додатках «Seznam.cz» і «Fairy Tales».

Переглянути мультфільми українською можна за посиланням ТУТ.

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