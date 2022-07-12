Плануєте повернутися до України? Розповідаємо, як доїхати

Вже на початку червня чеський перевізник «RegioJet» запустив регулярний рейс між Прагою та Києвом із пересадкою у польському Перемишлі. Потяг зупиняється у кількох українських містах – Львові, Вінниці, Тернополі або Хмельницькому. У Перемишлі пасажири пересідають до швидкісного потягу від «Укрзалізниці». Загальна тривалість подорожі з Праги до Львова становить майже 16 годин, а до Києва – 25 годин 16 хвилин. Є денні та нічні рейси. Нічні рейси пропонують вагони з лежачими місцями, що дуже зручно для матерів з маленькими дітьми.

Ціна на квитки: Прага-Львів – 287 грн Прага-Тернопіль – 434 грн Прага-Хмельницький – 541 грн Прага-Вінниця – 629 грн Прага-Київ – 826 грн

Квитки доступні за посиланням ТУТ.

З 14 липня компанія «Leo Express» посилює автобусне сполучення між містами Кошице (Словаччина) та Мукачево та запускає нові рейси під номерами LEB9961 та LEB9958. Автобус, що обладнаний кондиціонером і туалетом, курсує, зокрема, через міста Попрад, Жиліна, Острава, Оломоуц і Пардубіце.

Розклад руху автобусів «Leo Express» 8201 Кошице-Міхаловце-Мукачево відправлення о 15:30, прибуття о 20:40 LEB9957 Братислава-Koшице-Ужгород-Мукачево відправлення о 22:45, прибуття о 4:10 LEB9961 Кошице-Ужгород-Мукачево відправлення о 5:00, прибуття о 10:35

Квитки доступні за посиланням ТУТ.

Рейсові автобуси Прага-Київ

Сучасні автобуси компанії «Regabus» їдуть з Праги до Києва. Маршрут пролягає через міста Брно, Оломоуц, Львів, Рівне та Житомир. Автобус відправляється з празької автостанції «Флоренс».

Детальний розклад руху автобусів та квитки за посиланням ТУТ.

За подібним маршрутом їде автобус компанії «Transtempo». Детальніша інформація про рейси та ціну квитків ТУТ.

Дістатися української столиці можна автобусом міжнародного перевізника «Flixbus». Однак квитки на рейс значно дорожчі, ніж на потяг до Києва. Автобус відправляється з автостанції «Флоренс» та головного залізничного вокзалу.

Детальний розклад руху автобусів та квитки за посиланням ТУТ.

Рейси з Праги до Києва здійснює також компанія «Ecolines» з пересадкою у Вроцлаві. Маршрут лежить через міста Градец Кралове, Катовіце, Краків, Львів, Тернопіль та Хмельницький. Подробиці ТУТ.