Біженці зможуть користуватися українським посвідченням водія в ЄС

Біженці, які мають статус тимчасового захисту в Євросоюзі, зможуть користуватися українським посвідченням водія протягом усього терміну дії статусу перебування. Так, їм не потрібно подавати заяву на отримання європейського посвідчення або складати додаткові іспити. Також українці можуть зареєструвати нові або вживані автомобілі та тимчасово користуватися ними без реєстрації.

Пропозиція, представлена ​​Європейською комісією два тижні тому, була схвалена значною більшістю депутатів Європейського парламенту. Однак чинності вона набуде тоді, коли її приймуть країни-члени ЄС. Згідно із заявою Ради ЄС, зроблять це протягом наступних кількох днів.

«Ми хочемо уніфікувати і спростити визнання водійських посвідчень українських біженців у країнах ЄС. Сподіваюся, що це полегшить їхнє повсякденне життя, поки ця війна не закінчиться», – заявив заступник чеського посла при ЄС Ярослав Заїчек.