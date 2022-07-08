Кількість біженців у наметових містечках поступово зменшується

У травні цього року пожежники побудували два наметових містечка у празьких районах Троя і Малешіце, кожне на 150 осіб. Метою було надання екстреного житла біженцям з України, особливо тим, хто ночував на головному вокзалі.

Однак сьогодні кількість людей, які перебувають у цих наметових містечках, зменшується. «На даний момент там нікого немає», – описав ситуацію у районі Троя речник празького пожежного управління Мартін Кавка.

«В рамках кризового штабу ми обговорили, що у дні, коли штаб проводив засідання, ситуація покращилася. Навіть на головному вокзалі відправлень було більше, ніж прибуттів», – прокоментував кількість біженців у Трої та Малешіце речник муніципалітету Віт Гофман.

Саме столиця та Центр соціальних служб Праги стежить за функціонуванням наметових містечок.

За словами речника Гофмана, кількість людей, які користуються екстреним житлом, швидко змінюється. Минулого четверга у Трої проживало 49 осіб, а наступного дня – 118. «Плинність досить висока зокрема у наметовому містечку в Трої, оскільки після завершення адміністративного процесу їм вдається заселити людей», – зауважив він.

Директор празького Центру соціальних служб Мартін Шімачек більш обережний. Зокрема тому, що нещодавно у районі Малешіце необхідно було побудувати нові намети і збільшити місткість приблизно до 200 осіб.

«Останніми днями ми спостерігали значне пожвавлення. Сюди приїздили люди, які хотіли отримати тимчасовий захист, або ті, хто вже має його, проте поверталися, бо подорожували Чехією чи Європою», – пояснив Шімачек, додавши, що наметове містечко в Малешіце готуватиметься до роботи протягом літа та осені та розраховує на 200 осіб.

Очікування на візи

«Це схоже на кімнату очікування перед отриманням візи», — розповів виданню про роль наметових містечок речник пожежної служби Мартін Кавка. Він пояснив, що люди в наметових містечках або чекають на перевірку та отримання візи, або, якщо вони не відповідають вимогам для отримання візи, вони повинні виїхати. Це стосується тих, хто вже має громадянство іншої країни ЄС.

Foto: Albert Málek Наметове містечко у районі Троя нині порожнє, вхід туди заборонений.

«Тих, хто залишається надовго – мінімум», – сказав Шімачек.

Це також підтверджує Геті Мубенова з Організації допомоги біженцям, яка бере участь у роботі містечка у районі Малешіце. «Вони живуть тут два-три дні, а потім їдуть», – розповіла вона виданню Seznam Zprávy.

За словами Шімачека, наразі зменшується кількість тих, хто прибуває потягом з України. Новоприбулі або покинули своє основне помешкання, або їх вигнали. За такої умови вони часто їздять країною кілька днів і зрештою опиняються у Празі.

Міграція в рамках республіки

«Я думаю, що приблизно 80% людей, які приїжджають до нашого табору, вже мають тимчасовий захист у Чехії. Їм дали житло, проте вони чомусь покинули його. Можливо, це було їхнє рішення, але є також випадки, коли бідні люди стають жертвами маніпуляцій», – зазначила Мубенова.

Йдеться про випадки, коли біженців мали розмістити безкоштовно, але згодом власник майна вимагав у них гроші.

«Якщо ці люди вирішили виїхати і, можливо, їхня дорога до Праги тривала кілька днів, у них часто виникають ускладнення зі здоров’ям. Існують також значні труднощі психосоціального характеру. Ці люди не почуваються добре після важких подорожей і внутрішньої міграції в Чехії», – описав Шімачек.

Він додав, що у такому разі працівники намагаються тримати біженців у таборі довше, поки їхній стан не стабілізується.

«Ми намагаємося дізнатися історію проживання цих людей, тому що ми розмовляємо з ними, а під час отримання тимчасового захисту на це дуже часто бракує часу», – сказала Мубенова.

Становище тих, хто перебуває у таборі в районі Малешіце, вона порівняла з безпритульністю. «Тут ми працюємо з людьми, яким з точки зору закону «Лекс Україна» вже неможливо допомогти, і вони не мають права на соціальне забезпечення, на пільги з державного бюджету Чехії», – пояснила вона.