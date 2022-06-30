Як повідомляє сервер iRozhlas.cz, поліція перевіряє двох чехів, яких підозрюють у крадіжках та мародерстві під час бойових дій в Україні.

Історію одного з них розповіли журналісти видання Seznam Zprávy, які наприкінці березня і на початку квітня описували бойові дії в передмісті Києва. Однак тоді справа залишилася невирішеною, хід подій не вдалося задокументувати, а підозрюваний заперечував звинувачення.

Однак нині редакція знову зв'язалася із 25-річним чехом Філіпом Сімоном, який змінив своє ставлення до ситуації.

«Визнаю, я забрав деякі речі», – зізнався в інтерв’ю колишній професійний військовий, що привласнював чужі речі та коштовності в покинутих українцями будинках і квартирах.

Згадує, наприклад, окуляри «Gucci». «Я знайшов їх у одній куртці. Ціну не знаю, я думав, що вони коштують близько двох тисяч крон, але хлопець, який був із нами, сказав, що до 40 тисяч», – розповів він.

Однак він також зізнався, що з одного будинку взяв срібні злитки. «Це був комплект срібла. Близько дванадцяти штук. Вони були запаковані і до них була коробка із сертифікатом з українського банку. Скільки грамів важили злитки, не знаю. Вони були розміром з ось це печиво», — оцінив Філіп Сімон, вказуючи на бісквіт, який зазвичай подають в ресторанах до кави.

Foto: Seznam Zprávy Філіп Сімон (позаду в сонцезахисних окулярах) із своїм підрозділом.

Коштовності він забрав наприкінці березня з одного з покинутих будинків у селі Стоянка поблизу Києва, яке мав «зачистити» його підрозділ.

«Росіяни відводили свої війська, і нашим завданням було обійти будинок за будинком і перевірити, чи вони чисті. В одному будинку був сейф, в ньому – папери, якісь дошки, а під ними – зелена коробка із срібними злитками, тож я їх взяв», – описує Філіп Сімон.

Він довго не хотів визнавати, що це була крадіжка. «Я дотримувався того, що мені сказали. Командир сказав, що військова здобич — це військова здобич. Ми не зробили нічого такого, чого б не зробив хтось інший. Озираючись назад, я визнаю, що це, ймовірно, була дурниця».

Проте найбільше колишній волонтер шкодує про вкрадений червоний берет української армії. «Червоні берети завжди належали десантникам і спецназу. Ви повинні заслужити на нього. За це мені дісталося найбільше», — згадує він, як члени підрозділу покарали його після того, як його крадіжка провалилася.

«Приїхали хлопці з «Карпатської Січі», затягли мене до кабінету. Там на мене накинулися дев’ятеро. Вони били мене у ребра, по руках і ногах».

Ситуацію прокоментувала і речниця батальйону. «Наші бійці з’ясували, що із собою у нього були речі, які він вкрав із будинків цивільних, і навіть речі людей з його власного батальйону, які там воювали».

Водночас вона заперечує, що хтось з підрозділу дозволив грабувати в покинутих будинках. «З огляду на те, що з 2014 року наш батальйон приймає участь у захисті України від російської агресії та має бездоганну репутацію протягом 8 років, ми змушені реагувати на оприлюднену інформацію. Ми завжди відкриті і категорично засуджуємо дії мародерів», – зазначила речниця.

Бійці з батальйону «Карпатська Січ» передали Філіпа Сімона київській поліції, але там йому не висунули жодних звинувачень. «Якби ми знайшли будь-які докази, він би не поїхав додому», – розповів виданню Seznam Zprávy працівник київської кримінальної міліції Діма Плат, який був присутній на його допиті.

Вероніка Білкова, експертка Центру міжнародного права Інституту міжнародних відносин, а також викладачка юридичного факультету Карлового університету відкидає виправдання Філіпа Сімона.

«Аргументи про те, що йдеться про військову здобич і що це дозволив командир, є абсолютно абсурдними. Немає такого поняття, як військова здобич, це середньовічне поняття, яке ми знаємо з історичних фільмів. Міжнародне право не знає нічого подібного, і ще абсурдніше стверджувати, що командири йому це дозволили. Чи можуть командири дозволити щось протизаконне і злочинне?» — дивується експертка, яка нині перебуває в Україні, де документує злочини.

За її словами, це явний класичний злочин. «Це компетенція чеських та українських судів. Ми можемо притягнути його до кримінальної відповідальності, тому що він наш громадянин, українці могли б притягнути його до відповідальності, тому що злочин було скоєно на їхній території», – зазначає Вероніка Білкова.

Те, що справу наразі розглядають чеські установи, непрямо підтвердив і президент поліції Мартін Вондрашек. «Мені відомий один випадок, який ми розслідуємо, коли громадянин Чехії начебто вчинив майновий злочин у зв’язку з боями в Україні. Було розпочато кримінальне провадження, але я не хочу робити якісь прогнози», – сказав він в інтерв'ю виданню iDNES.

Наскільки далеко зайшло розслідування, речник президента поліції Йозеф Боцан не повідомив. «Цитата, яку ви наводите і яку було опубліковано, це справді максимум», – сказав він виданню Seznam Zprávy. Генеральна прокуратура, яка займається цією справою, ситуацію не коментувала.