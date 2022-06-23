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ZprávyУкраїнські новиниПереломний момент в епідемії? У Чехії зростає кількість випадків коронавірусу

Переломний момент в епідемії? У Чехії зростає кількість випадків коронавірусу

Дарина Дзюба, Даніела Пршадова
Foto: Jan Mihaliček

Після тижнів спаду кількість випадків коронавірусу в Чехії може знову збільшитися.

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7:00

У Чехії поширюються дуже заразні варіанти омікрону. Державний інститут охорони здоров’я найближчими днями очікує зростання позитивних випадків коронавірусу.

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Національна лабораторія Державного інституту охорони здоров’я анонсувала значні зрушення у розвитку специфічної мутації коронавірусу L452R.

Протягом кількох тижнів серед досліджених зразків відбувся стрибок приблизно з восьми до більш ніж 53 відсотків.

Необхідно враховувати, що нині у Чехії все менше людей тестуються на коронавірус, а тести більше не є обов’язковими для поїздок до деяких країн. У лабораторіях також рідше досліджують ПЛР-тести, оскільки це обстеження покривається медичним страхуванням лише за призначенням лікаря.

Зменшення кількості обстежень негативно позначається на кількості зразків, за якими можна детально ідентифікувати варіант коронавірусу.

Вже кілька днів поспіль у Чехії припиняється спад епідемії. Однак, як раніше виданню Seznam Zprávy повідомив молекулярний генетик Ян Пачес з Інституту молекулярної генетики Академії наук, очікувати суттєві зміни протягом літа не варто.

«Очевидно, що пандемія не закінчилася. Але я не думаю, що влітку буде значне поширення інфекції – через погоду та поведінку людей у вірусу немає багато шансів. Мабуть, це не буде якась велика хвиля, тому літо буде спокійним. Однак факт залишається фактом – омікрон має все більше і більше неприємних мутацій. Також виникає питання, якою буде ситуація восени», – описав експерт.

Дані про нові виявлені випадки нині нагадують тенденцію минулого літа. Омікрон, що є найпоширенішою мутацією коронавірусу, дуже заразний, тому інфекція може легко передаватися під час контакту з хворим.

«Якщо, наприклад, ви бачитеся з людьми похилого віку з ослабленим імунітетом, варто бути обережними. Доречно також тестуватися», – додає Пачес.

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