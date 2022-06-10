Діти залишилися без педіатрів. Довідки отримують, де це тільки можливо

Якщо діти їдуть зі школою на відпочинок на природу більше ніж на п’ять днів, їм потрібна медична довідка. Зазвичай її виписує педіатр. Проте, за невеликим винятком, через дефіцит місць новоприбулих дітей з України вони не реєструють.

«Якщо у дітей є хоча б ксерокопія карти щеплень, батьки могли оформити таку довідку. Але в однієї дівчинки не було такого документу, тому вона не могла поїхати», – розповідає директор празької початкової школи та дитячого садка імені Хелчицького Павел Остап.

Знайти педіатра для своїх дітей подекуди не вдається і чеським батькам, а тим паче українським. До приймальні лікаря їм доводиться їхати десятки кілометрів.

«З появою великої кількості українських дітей ситуація ще більше ускладнилася. Проблеми є передусім у Празі, Брно, а також у деяких інших населених пунктах із більшою концентрацією дітей», – пояснює голова Асоціації лікарів загальної практики для дітей та підлітків Ілона Хюллеова.

Довідка не важливіша за дитину

Проблема не пов'язана з гострими захворюваннями чи обстеженням, про це лікарі подбають. Труднощі виникають саме з видачею різноманітних довідок чи сертифікатів.

«Їх лікар може виписати, на основі знань про загальний стан здоров’я та інформації про попереднє лікування, вакцинацію чи перенесені хвороби. Така комплексна перевірка з контролем картки щеплень займає багато часу та вимагає знання мови, і є місця, де педіатри більше не мають можливості її проводити», – додає Ілона Хюллеова.

Крім того, багато батьків не привезли своїм дітям карту щеплень з України. Тому деяким із них потрібно зробити щеплення повторно. Також можливе дистанційне звернення до МОЗ України, яке має надати батькам відповідну документацію.

«Не всім дітям вдалося отримати довідку для відпочинку на природі. Але я вирішила прийняти їх усіх і підійти до ситуації як медпрацівниця. Довідка просто не може бути важливіша за дитину», – каже директорка початкової школи «Eden».

Вона також зазначає, що вже два роки діє нова законодавча норма, згідно з якою навіть невакциновані діти можуть відвідувати школу на природі.

Зміни, які можуть допомогти

Навіть якщо у дітей з України є медичні книжки, впевненості, що лікар зможе прийняти дитину, яка не є його зареєстрованим пацієнтом, немає. Однак останні тижні директорка початкової школи «Солідарність» Карін Маркес відстоює інтереси не лише своїх нових учнів з України. Школа виділила їм кошти на відпочинок на природі, проте проблеми виникли саме з медичною довідкою.

«У нас також були проблеми з дітьми, які ходять до нас два-три роки, і вони досі не можуть знайти педіатра», — пояснює директорка.

Тому вона звернулася до Міністерства освіти, яке передало інформацію Міністерству охорони здоров’я. Згодом його представники прояснили методологію для лікарів. Довідку дітям, які не перебувають на обліку у жодного педіатра, може виписати будь-який дитячий лікар.

«Інший варіант – оформити довідку у педіатра в дитячих UA пунктах у лікарнях, створених Міністерством охорони здоров’я», – додає речник міністерства Ондржей Якоб.

Після уточнення процедури принаймні учням школи «Солідарність» поступово вдається отримати медичну довідку.

«Ми подзвонили батькам без довідки і сказали, аби вони знову звернутися до лікарів, що видали нову інструкцію і, за моєю інформацією, нині їм все вдається», – додає Маркес.