Перший набір учнів з України. Місця заповнені й там, де ніхто не записався

Через російське вторгнення в Україну діти біженців можуть записуватися до чеських шкіл з 1 червня по 15 липня. Однак кожна школа сама встановлює термін зарахування. Наприклад, запис українських дітей до празької початкової школи та дитячого садочка «Radlická» відбувся у четвер, 2 червня.

«Мене здивувало, що зацікавлених було мало. Прийшло десять українців, візьмемо ми лише двох», – каже директор школи Далібор Нецкарж.

Одним словом, у школі немає місць для більшої кількості дітей. Ще й тому, що протягом навчального року вона вже прийняла 51 учня з України. Місця для решти восьми дітей доведеться шукати засновнику школи, тобто мерії району Прага 5.

«Ми також думали про ситуацію, якщо вони попросять перенести запис. Але навіть у цьому разі нам нікуди їх направити, бо в дитячих садках у Празі 5 взагалі немає вільних місць», – додає Некарж.

Це підтверджують і в мерії.

«Станом на 28 травня до садків влаштували 48 українських дітей. Наразі у нас немає вільних місць. У понеділок, 13 червня, відбудеться «другий тур запису». Усі отримають рішення про неприйняття, а список неприйнятих, відповідно до закону «Лекс Україна», буде переданий до регіонального офісу, тобто до мерії міста Праги», – описує журналістам речниця Праги 5 Ленка Абессі.

Щодо дитячих садків, ситуація по всій Празі дуже схожа. Хоча директори формально оголошують набір, насправді вони не можуть прийняти жодної дитини або лише кількох.

«Із 55 дітей, чиї законні опікуни звернулися з проханням прийняти дитину до садочка, семеро були молодшими за дошкільнят. Через переповненість наших садків з решти 48 дітей ми можемо прийняти лише половину», – каже Зденек Давідек, член міської ради Праги 9 з питань освіти. Про ситуацію у мерії розповіли на початку червня, коли батьки могли забрати заявки на вступ.

Чеська шкільна інспекція також очікує, що в Празі виникне проблема із зарахуванням учнів на навчання, як і в інших регіонах, де багато біженців знайшли житло. Наразі більшість із них не записалися до шкіл. Лише чверть дітей відвідує дитсадки і тільки третина вступила до початкових шкіл.

У середині травня дитячі садки по всій Чехії відвідували 3800 учнів з України, а початкові школи – 26 тисяч.

З огляду на те, скільки батьків нині шукають школу для своїх дітей, при зарахуванні трапляються і різні непорозуміння.

«Ми лише початкова школа, але на запис до нас прийшла шістнадцятирічна дівчина і учениця 7 класу. Таких дітей було дев’ятеро, але ми не могли прийняти жодного. Насправді я навіть не знаю, як це сталося», – дивується директор початкової школи «Podbělohorská» Шарка Левічкова.

Одна школа для всіх

Українських учнів уже зарахували до всіх початкових шкіл у Празі 3. Більшість з них могли прийняти лише декілька дітей. Наприклад, у початковій школі «Chelčického» з вересня навчатиметься четверо нових учнів. Так, кількість прийнятих українців округлилася до 100 – протягом навчального року до школи прийняли 96 учнів. Зокрема, у Празі 3 учнів направляли в основному до початкової школи «Pražačka», у якій було найбільше вільних місць.

«Ми прийняли 40 дітей до різних класів. До першого класу підуть 10 учнів. У нас ще є місця для шістьох дітей, але тільки завдяки тому, що засновник збільшив місткість на 90 учнів», – підраховує директор школи Павел Добеш.

Так, класи були повністю заповнені. У середньому у початковій школі «Pražačka» у кожному класі є 28 або 29 дітей. У деяких з них зараз більше п’яти українських учнів, що складно як для них, так і ​​для вчителів та однокласників.

«Для всіх цих дітей нам також бракує парт чи шафок. Тож ми маємо все зробити до вересня», — розповідає Павел Добеш і сподівається, що мерія допоможе з фінансуванням.

Відсутність вільних місць

Запис уже пройшов і у деяких школах міста Брно. Це стосується, наприклад, початкової школи імені Яна Бабака або школи «Vejrostova».

«До нас пришли двоє дітей, але ми не можемо прийняти жодного. З одного боку, ми заповнили перші класи, з іншого боку, вони не належали до цих районів, тому ми відправили їх туди (до тих районів – ред)», – розповів Іво Покорний, директор початкової школи імені Яна Бабака.

«Ніхто не прийшов, але навіть якби вони прийшли, ми не змогли б нікого взяти», – каже Мартін Янас, директор школи «Vejrostova».

У місті Турнов, що на півночі Чехії, перші українські діти прийшли на запис уже в середу, проте у всіх місцевих початкових школах він проходитиме до п’ятниці, 10 червня.

«У нас є близько п’яти-шести заявок, але ми, звичайно, не зможемо прийняти усіх. Ми повністю вичерпали свої можливості, до цього ми звільнили кількість місць для 30 учнів з України. Залишилося лише два-три вільних місця», – описує Міхал Лукота, директор початкової школи «Skálova».

Якщо в конкретній школі немає місця для українських учнів, засновник має забезпечити його в іншому місці. Якщо можливості вичерпані, школу для дітей шукає обласна влада. Якщо цього не вдасться зробити вдруге, рішення про зарахування вихованця прийматиме Міністерство освіти.