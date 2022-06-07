Як житимуть українці, які залишаться у Чехії?

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Два місяці тому більшість українських родин, які тікали від війни, переїхали до кімнат в чеських квартирах, котеджів чи інших приміщень, які спочатку не були призначені для оренди, однак сьогодні ситуація змінюється. Ті, хто вирішив залишитися в Чехії, орендують нове житло.
Яку оренду найчастіше шукають українці?
«Є інтерес як до невеликих квартир для однієї особи, співмешкання для молодших поколінь, так і до великих сімейних квартир, де можуть жити двоє дорослих і до 6 дітей», – каже генеральний директор сайту з нерухомості «Bezrealitky».
За якими цінами українці найчастіше шукають оренду в Чехії?
Багато біженців сплачують оренду зі заощаджених грошей і готові платити вище середнього, щоб забезпечити собі житло.
«Однак у довгостроковій перспективі виявляється, що купівельна спроможність буде приблизно на третину нижчою, ніж у звичайних чеських родин. Проте це компенсується більшою кількістю працюючих дорослих, які можуть сплачувати оренду», – розповів директор порталу.
У Празі ціни на квартири найвищі проти середніх цін по всій країні. Середня ціна за квадратний метр тут становить близько 332 крони за квадратний метр. В окремих регіонах Чехії діапазон цін на оренду квартири нижчий проти Праги. У середньому квадратний метр квартири в регіонах пропонують за 250 крон за квадратний метр.
Які регіони Чехії найпривабливіші за цінами та пропозиціями оренди?
«На початку війни ми помітили підвищений інтерес до Праги – вона має хорошу репутацію, тут є велика українська громада і водночас це місто зі зручним розташуванням для можливої поїздки на Захід. Однак за останні два місяці ситуація змінилася, і, як ми і передбачали, стає проблематичним знайти не тільки адекватне житло в Празі, але й, наприклад, місце в школі чи дитячому садку», – зазначив Ян Шкрабанек.
Тому, як і чехи, все більше українських родин прямують до так званого столичного кільця і шукають житло у навколишніх містах і селах. Попитом користується також Брно та його околиці, але ситуація тут схожа на празьку. Дані агентств нерухомості свідчать про відносно непогану ситуацію в Моравсько-Сілезькому або Карловарському регіонах, де також є велика українська громада.
Як українцям вдається шукати житло в Чехії?
Загалом чехи не перестають проявляти солідарність. Звісно, українські родини мають ряд перешкод – від неможливості надати рекомендації від попередніх власників до відсутності безборгової перевірки, яка стала стандартом для власників нерухомості у Чехії.
«Ситуація для охочих з України наразі складніша. Особливо тому, що орендодавці не впевнені, чи справді українці винайматимуть житло протягом узгодженого терміну», – додає агент з нерухомості компанії «RE/MAX Partner» Їржі Худоба.
Як вдало орендувати житло?
Безумовно, доречно довести намір, що перебування в Чехії є не тільки тимчасовим, із чим часто допомагають компанії, які представляють інтереси орендарів. Маклер Томаш Жіжка з компанії «RE/MAX Alfa» рекомендує бажаючим написати для власника нерухомості резюме.
Що має містити ваше резюме:
- Ім’я, прізвище, дата народження, місце роботи та причина пошуку нового житла, скільки часу ви бажаєте прожити в орендованому житлі, чи палите ви, чи є у вас домашні тварини тощо.
- У кращому разі до резюме можна додати супровідний лист про те, чому ви хочете жити в цій квартирі, а також позитивні відгуки попередніх орендодавців або чеської родини, у якої ви проживали протягом останнього часу.