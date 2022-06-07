Як житимуть українці, які залишаться у Чехії?

Два місяці тому більшість українських родин, які тікали від війни, переїхали до кімнат в чеських квартирах, котеджів чи інших приміщень, які спочатку не були призначені для оренди, однак сьогодні ситуація змінюється. Ті, хто вирішив залишитися в Чехії, орендують нове житло.

Яку оренду найчастіше шукають українці?

«Є інтерес як до невеликих квартир для однієї особи, співмешкання для молодших поколінь, так і до великих сімейних квартир, де можуть жити двоє дорослих і до 6 дітей», – каже генеральний директор сайту з нерухомості «Bezrealitky».

За якими цінами українці найчастіше шукають оренду в Чехії?

Багато біженців сплачують оренду зі заощаджених грошей і готові платити вище середнього, щоб забезпечити собі житло.

«Однак у довгостроковій перспективі виявляється, що купівельна спроможність буде приблизно на третину нижчою, ніж у звичайних чеських родин. Проте це компенсується більшою кількістю працюючих дорослих, які можуть сплачувати оренду», – розповів директор порталу.

У Празі ціни на квартири найвищі проти середніх цін по всій країні. Середня ціна за квадратний метр тут становить близько 332 крони за квадратний метр. В окремих регіонах Чехії діапазон цін на оренду квартири нижчий проти Праги. У середньому квадратний метр квартири в регіонах пропонують за 250 крон за квадратний метр.

Які регіони Чехії найпривабливіші за цінами та пропозиціями оренди?

«На початку війни ми помітили підвищений інтерес до Праги – вона має хорошу репутацію, тут є велика українська громада і водночас це місто зі зручним розташуванням для можливої ​​поїздки на Захід. Однак за останні два місяці ситуація змінилася, і, як ми і передбачали, стає проблематичним знайти не тільки адекватне житло в Празі, але й, наприклад, місце в школі чи дитячому садку», – зазначив Ян Шкрабанек.

Тому, як і чехи, все більше українських родин прямують до так званого столичного кільця і ​​шукають житло у навколишніх містах і селах. Попитом користується також Брно та його околиці, але ситуація тут схожа на празьку. Дані агентств нерухомості свідчать про відносно непогану ситуацію в Моравсько-Сілезькому або Карловарському регіонах, де також є велика українська громада.

Як українцям вдається шукати житло в Чехії?

Загалом чехи не перестають проявляти солідарність. Звісно, ​​українські родини мають ряд перешкод – від неможливості надати рекомендації від попередніх власників до відсутності безборгової перевірки, яка стала стандартом для власників нерухомості у Чехії.

«Ситуація для охочих з України наразі складніша. Особливо тому, що орендодавці не впевнені, чи справді українці винайматимуть житло протягом узгодженого терміну», – додає агент з нерухомості компанії «RE/MAX Partner» Їржі Худоба.

Як вдало орендувати житло?

Безумовно, доречно довести намір, що перебування в Чехії є не тільки тимчасовим, із чим часто допомагають компанії, які представляють інтереси орендарів. Маклер Томаш Жіжка з компанії «RE/MAX Alfa» рекомендує бажаючим написати для власника нерухомості резюме.

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