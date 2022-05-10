Житло як розкіш? Орендна плата зростає по всій Чехії

Відсоткові ставки та іпотечні кредити зростають, а разом з тим зростає і ціна на нерухомість. Це також чинить тиск на ціни оренди житла, на яке нині зростає попит. Орендувати квартиру хочуть все більше людей, які не відповідають умовам отримання іпотеки. Останніми тижнями до них приєдналися і біженці з України, які шукають житло в Чехії. Зниження пропозиції призвело також до зростання цін.

Згідно з даними технологічної фірми «Flat Zone», яка є дочірньою компанією розробника «Trigema», пропозиція довгострокової оренди в Празі знизилася приблизно на 2 тисячі одиниць (тобто на 28 відсотків) за квартал.

«Річна різниця пропозиції житла в оренду становить близько 66 відсотків. Крім того, лише за квартал ціна за м2 зросла на 4 відсотки, а протягом минулого року – на 15 відсотків», – розповів виданню Seznam Zprávy менеджер фірми «Flat Zone» Віт Сoурал.

На такий розвиток, зокрема, празького ринку частково вплинула пандемія коронавірусу, коли люди виселялися з квартир, і водночас звільнялася частина квартир, які здавалися короткостроково, наприклад, на «Airbnb». За даними «Flat Zone», незважаючи на таке коливання, нині в Празі найменша кількість квартир в оренду за останні сім років.

Інформацію про зростаючий попит на оренду квартир, зокрема у великих містах, підтверджують також представники найбільшого чеського сайту з нерухомості «Sreality.cz.». «У квітні 2022 року кількість пошукових запитів щодо оренди квартир зросла на 11% проти минулого року, а в березні – на 27%. Пропозиції на нашому порталі довго не затримуються, їхня кількість швидко зменшується», – каже Хана Контріш, менеджерка з реклами порталу «Sreality.cz.».

Наприклад, в Празі кількість пропозицій почала знижуватися під час минулорічних канікул (влітку – ред) і продовжує знижуватися після зимової стагнації. «Це, безперечно, пов’язано з потребою українців знайти житло, варто зазначити, що кількість відвідувачів з українських IP-адрес зросла в кілька разів», – додає менеджер.

Чому зростає попит на оренду?

Однак значну частину попиту становлять і ті, хто сьогодні не можуть отримати іпотеку. «Збільшений попит на оренду ми сприймаємо як реакцію на зростання відсоткових ставок та посилення умов отримання іпотеки. Проблемою є і самі ціни на нерухомість, багато людей не можуть собі дозволити придбати власне житло», – пояснює речниця агентства нерухомості «Re/Max» Дагмар Шейбалова.

Пропозиція знизилася і в областях. За даними «Flat Zone», найбільше зниження пропозиції цього року відбулося в Карловарському (37%), Пльзеньському (32%) та Середньочеському (31%) регіонах. Дані, на основі яких «Flat Zone» проводить аналіз ринку нерухомості, надходять із систематичного збору інформації від пропозицій девелоперських проєктів та сайтів з нерухомості на чеському ринку.

Зменшення пропозиції фіксує також платформа нерухомості «Bezrealitky». «Кількість квартир на оренду у регіонах зазвичай мінімальна, і вони не готові до нинішнього зростання попиту», – каже генеральний директор компанії «Bezrealitky» Ян Шкрабанек.

Завдяки зменшенню пропозиції і високому попиту також скорочується час, протягом якого охочі можуть знайти конкретну квартиру.

Ми очікуємо, що зараз ціни на оренду зростуть. Якщо власники квартир побачать, що зможуть орендувати квартири за вищою ціною, то вони це робитимуть. Дагмар Шейбалова, агентство нерухомості «Re/Max»

«Самі квартири в оренду на нашому порталі не затримуються так довго, як раніше. Приблизно 50 відсотків пропозицій розлітаються за 14 днів, і цей час нині скорочується, тепер у нас лише декілька сотень претендентів на найкращі квартири», – додав Шкрабанек.

Ціни ростуть і роститимуть й надалі

Зменшення пропозиції оренди житла на ринку вже помічають й самі орендодавці, які починають підлаштовувати ціни під ситуацію. Ціни на оренду в Чехії цього року ростуть і, за словами деяких агентств нерухомості, це продовжуватиметься і в майбутньому.

«Ми очікуємо, що ціни на оренду зростуть. Якщо власники квартир побачать, що зможуть орендувати квартири за вищою ціною, вони це робитимуть», – каже Дагмар Шейбалова з компанії «Re/Max».

Подібний розвиток подій передбачає і директор компанії «Bezrealitky». За його словами, є дві основні причини. «Власники, які купили нові квартири і зараз пропонують їх в оренду, повинні підвищити ціни, інакше це буде економічно невигідно. Так само і люди, які придбали старішу квартиру і зробили в ній ремонт. У кожній новій підписаній угоді ціна буде значно вища, ніж середня ціна сьогодні», – розповів Ян Шкрабанек.

За словами речниці «Re/Max», вплив на повільніший ріст цін може мати зростання тарифів на електроенергію, що вочевидь не дозволить орендодавцям різко підняти ціну на оренду.