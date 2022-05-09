Гурт «U2» зіграв у київському метро. Відео

«Президент Володимир Зеленський запросив нас виступити в Києві та проявити солідарність з українським народом, і ми погодилися», – написали музиканти в соцмережі «Твіттер».

На станції київського метро 61-річна рок-зірка заспівала хіти «With or Without You», «Desire» і «Sunday Bloody Sunday». За концертом спостерігав невеликий натовп прихильників, серед яких були й українські військові.