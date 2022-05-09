Гурт «U2» зіграв у київському метро. Відео

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«Президент Володимир Зеленський запросив нас виступити в Києві та проявити солідарність з українським народом, і ми погодилися», – написали музиканти в соцмережі «Твіттер».
На станції київського метро 61-річна рок-зірка заспівала хіти «With or Without You», «Desire» і «Sunday Bloody Sunday». За концертом спостерігав невеликий натовп прихильників, серед яких були й українські військові.
Пісню «Stand By Me» американського соул-співака Бена Кінга з Боно заспівав фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя. З початку російського вторгнення всі члени гурту долучилися до лав української армії. Нещодавно вони об'єдналися з британським співаком Едом Шираном і випустили спільний благодійний сингл.