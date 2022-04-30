На чемпіонат з бадмінтону до найсучаснішої зали Чехії за одну крону

У травні на стадіоні «O2 Universum», який вміщує найбільшу кількість глядачів у Чеській Республіці, відвідувачі можуть насолодитися видатною грою в бадмінтон. Цьогорічний чемпіонат з найшвидшого ракетного спорту світу стане однією з небагатьох подій, де українські біженці зможуть поспостерігати за грою, заплативши при цьому лише символічний вступний внесок.

Боротьба за звання чемпіона республіки відбуватиметься у п'яти дисциплінах: змішаний, чоловічий одиночний, жіночий одиночний, чоловічий парний і жіночий парний розряди. Ви також зможете побачити чинного чемпіона країни з бадмінтону – Яна Лоуду.

Організатор чемпіонату – празький клуб «Сокол Метеор Прага» – вирішив підтримати всіх жінок та дітей до 18 років з України, яким довелося втекти від війни, і пропонує їм вхід за символічною ціною, 1 крону. На вході достатньо пред'явити лише дійсне українське посвідчення особи або закордонний паспорт.

Квитки можна придбати онлайн на сайті Ticketmaster.cz.