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ZprávyУкраїнські новиниНа чемпіонат з бадмінтону до найсучаснішої зали Чехії за одну крону

На чемпіонат з бадмінтону до найсучаснішої зали Чехії за одну крону

Дарина Дзюба
Foto: Czechbadminton

Чинний чемпіон Чехії з бадмінтону Ян Лоуда.

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14:00

20-22 травня 2022 року в Празі відбудеться чемпіонат Чехії з бадмінтону. Для українських мам з дітьми організатори пропонують вхід за пільговою ціною.

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У травні на стадіоні «O2 Universum», який вміщує найбільшу кількість глядачів у Чеській Республіці, відвідувачі можуть насолодитися видатною грою в бадмінтон. Цьогорічний чемпіонат з найшвидшого ракетного спорту світу стане однією з небагатьох подій, де українські біженці зможуть поспостерігати за грою, заплативши при цьому лише символічний вступний внесок.

Боротьба за звання чемпіона республіки відбуватиметься у п'яти дисциплінах: змішаний, чоловічий одиночний, жіночий одиночний, чоловічий парний і жіночий парний розряди. Ви також зможете побачити чинного чемпіона країни з бадмінтону Яна Лоуду.

Організатор чемпіонату празький клуб «Сокол Метеор Прага» вирішив підтримати всіх жінок та дітей до 18 років з України, яким довелося втекти від війни, і пропонує їм вхід за символічною ціною, 1 крону. На вході достатньо пред'явити лише дійсне українське посвідчення особи або закордонний паспорт.

Квитки можна придбати онлайн на сайті Ticketmaster.cz.

Українські біженці мають можливість відвідувати низку виставок, музеїв чи зоопарків абсолютно безкоштовно або за символічну плату. Так, чемпіонат Чеської Республіки з бадмінтону є одним із небагатьох заходів, де українці можуть скористатися такою пропозицією.

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