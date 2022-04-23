Чеські зоопарки запрошують відвідувачів подивитися на новонароджених тварин

Вперше за чотири роки у зоопарку міста Двур-Кралове-над-Лабем народилося дитинча рідкісного східного дворогого носорога, який знаходиться на межі вимирання. «За останній рік у зоопарках світу народилося лише п’ять дитинчат цього виду. Наш зоопарк відомий на весь світ, саме завдяки ньому, дитинчата народжуються і в Африці», – сказав речник зоопарку Міхал Штястний, додавши, що дитинча назвали Київ.

У зоопарку чеського містечка Хлеби мешкає молодий вухатий ведмідь, який досі ховається за батьками, у місті Брно живуть близнюки цейлонських леопардів, у Пльзені — маленькі верблюди. Кількість нових тварин зростає і завдяки переїздам, наприклад, в Празі так з'явилися вомбати та панголіни.

Зоопарк міста Двур-Кралове-над-Лабем

Експозиція африканських пінгвінів стане цього року найбільшою новинкою зоопарку міста Двур-Кралове-над-Лабем. «Це буде найбільша виставка пінгвінів у чеських зоопарках. Ви зможете побачити село рибалок, а також ще одне унікальне явище, але деталі ми поки розкрити не можемо», — сказав речник зоопарку Міхал Штястний. Однак, за його словами, місцеві селекціонери поступово виїжджають на стажування до зоопарку у польському Вроцлаві, де розводять велику зграю пінгвінів та мають досвід роботи з цим делікатним і зникаючим видом.

Foto: Zoo Dvůr Králové, Seznam Zprávy За останній рік у зоопарках світу народилося лише п’ять маленьких східних дворогих носорогів. Чеського назвали Київ.

У місцевому зоопарку також планують показати рідкісних африканських вузькорилих крокодилів, розташованих у новому павільйоні «Водні світи» (Vodní světy). «До кінця літа ми завершимо будування нового вольєра для копитних з Південно-Західної Африки та два нові вольєри для водоплавних птахів. Ми також добудуємо нову зону відпочинку перед віллою Ноймана», — розповідає речник. Вже 30 квітня в зоопарку стартує африканське сафарі, де відвідувачі зможуть покататися на власному автомобілі просто серед тварин.

За словами Штястного, унікальним у європейському масштабі є також Озеро бегемотів – це гігантське природне озеро для найбільшого стада бегемотів у Європі, які мають спільний загін із антилопами та водоплавними птахами. «Це абсолютно надзвичайне видовище, особливо ввечері. І, до речі, ще однією особливістю сафарі-парку є те, що люди можуть залишатися тут до пізнього вечора і насолоджуватися місцем зовсім по-іншому. Ми пропонуємо багато варіантів проживання», – додав він.

Зоопарк Ліберця

У Ліберці вже встигли побачити потомство китайського такіна, зебри Чапмена, білолобого буйвола, ігрунки карликової, тамарина Едипів або плащоносного павіана. «Звичайно, ми очікуємо більше дитинчат», – посміхається Барбара Тесаржова, речниця ліберецького зоопарку, де на відвідувачів чекають понад 170 видів тварин. Всього тут проживає 1438 звірів.

Цього року охочі матимуть змогу відвідати новий маленький павільйон великих новозеландських папуг – нестор кеа,– який збудують біля павільйону «ZooExpo». Водночас тут створили навчальну стежку з хижими птахами та совами, яку з часом доповнять нові вольєри. Влітку планують реконструкцію гостьової частини павільйону з жирафами.

Foto: Zoo Liberec, Seznam Zprávy Зоопарк у Ліберці запрошує подивитися на берберійського льва.

«Для найменших відвідувачів ми збагатили ігрову зону, розташовану за входом до зоопарку, новими елементами, а також зробили часткову реконструкцію дитячого куточка. Ми також плануємо відкрити нове бістро внизу», – каже речниця. Вона зазначає, що цього року суттєвих змін зазнала зона для відвідувачів біля павільйону хижих звірів, там зробили нові тераріуми з маленькими африканськими хижаками.

За словами Тесаржової, цього року відбудеться розробка та підготовка проєктної документації повної реконструкції павільйонів для леопардів, хижих тварин та мавп. «Ми замовимо архітектурне дослідження нової території в десять гектарів, що розширить наш зоопарк. Вона носить робочу назву «Долина зникаючої дикої природи», і тут будуть побудовані природні експозиції та вольєри, передусім для зникаючих холодолюбних тварин, таких як ведмідь чи амурський тигр», – додає Тесаржова.

Зоопарк містечка Хлеби

Неподалік від міст Німбурк та Подєбради знаходиться хлебский зоопарк, де зараз радіють народженню дитинчати вухатого ведмедика. «Ми віримо в його успішне вирощування і робимо для цього все, що в наших силах. Оскільки дитинча ще дуже маленьке, воно залишається зі своєю матір’ю Ангарою», – сказала речниця Кароліна Дуфкова. Дитинчата інших видів народжуються безперервно, наприклад, трійня сурикатів або дитинчата котячого лемура.

Foto: Zoo Chleby, Seznam Zprávy Дитинча вухатого ведмідя наразі залишається з мамою.

Найбільшою рідкістю, яку відвідувачі можуть побачити у цьому зоопарку, є, за словами речниці, мавпи, яких називають Дюк немейський. Це мавпи-верветки, для яких характерні червоні «панчохи», білі «рукавички» і мордочки золотистого кольору. «Небагато тварин у країні можна вважати рідкіснішими. Жоден зоопарк за межами Азії не розводить цих приматів через надзвичайні вимоги. Наразі у нас є ціла сім’я таких мавп, і люди з усього світу їдуть подивитися на них», – каже Дуфкова.

У 2020 році завершився найбільший проєкт в історії зоопарку — побудова павільйону для левів. «Ми поступово обладнали павільйон та його околиці багатьма цікавими освітніми елементами, які розважають відвідувачів. Будівництво стайні для зебр і свиней є пріоритетом у цьому сезоні, ці види також будуть новинкою зоопарку. Проте реалізацію ускладнює нинішня складна ситуація та подорожчання матеріалу, але ми все одно сподіваємося, що будівництво буде успішним», – додала вона. Цього року на дітей чекає гігантський батут, а на фермі вони зможуть побачити історичний трактор.

Зоопарк міста Брно

Дитинчат тварин щороку можна побачити і в зоопарку чеського міста Брно. «І цього року на відвідувачів чекають близнюки цейлонських леопардів, народжені минулого року. Хоча вони вже дорослі, спостерігати за їхнім буйством у загоні – привабливе видовище», – посміхається речниця зоопарку Моніка Бріндзакова. Весна вже в самому розпалі, тож і тут є новонароджені сурикати, патагонські мари, лами, індійські такіни, та й дитинчата жовтоногих кенгуру вже вискочили з маминої сумки. Дитинча щетинистого броненосця відвідувачі знайдуть у павільйоні «Екзотаріум» (Exotárium)».

Брненський зоопарк також запрошує відвідати популярне африканське село, в якому є африканське сафарі та справжня африканська школа. «Ми візьмемо участь у святкуванні дня народження Грегора Менделя (моравський біолог та ботанік; засновник сучасної генетики – ред) і готуємо багато невеликих заходів, а також пригодницький автобус чи квести», – зазначає речниця. За її словами, цього року тут відкриються дві нові експозиції: одна – сов, друга – гадюк та змій. У зоопарку також продовжується будівництво нового приміщення для шимпанзе.

Зоопарк Острави

Цього року в Остраві планують відкрити дві нові експозиції для двох видів приматів – макак левохвостих та білощоких гібонів. «Це друга за величиною будівля в історії зоопарку, яку фінансує місто Острава, засновник нашого зоопарку», – пояснює речниця Шарка Новакова. За її словами, найбільшою радістю є те, що за останні два роки зоопарк знову працює без обмежень. «Минулого року в цей час він був закритий», - каже вона.

І в цьому зоопарку відвідувачі можуть подивитися на нові експозиції та новонароджених дитинчат, але перші місяці ажіотажу сприяла тепла погода і відсутність обмежень. «У січні, лютому та березні ми встановили рекорди відвідуваності», – сказала речниця. Вона розповіла, що в павільйоні індійських тварин уже майже два місяці «ховаються» двоє дитинчат цейлонського леопарда, народжені 21 лютого. «Однак, щоб мати могла спокійно піклуватися про своє потомство, павільйон досі закритий для відвідувачів», – додала вона.

Зоопарк Праги

Прибуття панголінів або відкриття нового павільйону для горил у верхній частині парку цього року відбудеться у столичному зоопарку. «Новий павільйон для горил знову стане чимось абсолютно унікальним. Він відкриється 28 вересня і перенесе відвідувачів у камерунську місцевість, сповнену рослинами і звуками природи», – розповів директор празького зоопарку Мирослав Бобек. Павільйон був у розпорядженні зоопарку вже на початку квітня, нині тривають останні доопрацювання.

Foto: Zoo Praha, Seznam Zprávy Празький зоопарк готується до відкриття нового павільйону для горил.

«В травні першими в новий павільйон заселяться мавпи Бразза. Після них — талапоїни, африканські їжатки, пальмові крилани і, звісно, ​​горили», — розповідає директор. «Їхній переїзд має відбутися в червні. Кібурі та Нуру житимуть у приміщенні для самців, Річард із самками та наймолодшим самцем Айабуєм житимуть у головній частині павільйону», – розповідає Бобек.

Інтер'єр доповнюють штучні стовбури, змодельовані художниками, щоб доповнити живі рослини, а необхідну вологу забезпечує розпилювач води. Звуки, записані у камерунському тропічному лісі, посилюють автентичність атмосфери.

Зовні відвідувачі зможуть потрапити до просторого загону, посеред якого стоїть повалений стовбур лісового велетня. «Поруч з оглядовим майданчиком є болото, що живиться струмками, де горили можуть насолоджуватися водою, подібно до того, що я бачив у диких горил у Центральній Африці», – додає директор.

Foto: Zoo Praha, Seznam Zprávy Новинка празького зоопарку – вомбат.

Одне з останніх поповнень празького зоопарку – маленькі вовченята, які більше схожі на лисицю з надзвичайно довгими ногами та вражаючою гривою на плечах. «Шеститижневі дитинчата вже бачать, чують і бігають. Вони зможуть вийти до вольєра на вулиці, коли температура сягне вище 20 градусів. Самки дуже добре піклуються про своє потомство, годують його і готують до полювання – вони приносять їм їжу, за яку дитинчата змагаються», – розповів тваринник Отакар Меліхар.

Foto: Zoo Praha, Seznam Zprávy Поповнення в зоопарку Праги – молоді вовченята.

Зоопарк міста Пльзень

Протягом останніх тижнів у зоопарку міста Пльзень можна побачити дитинчат верблюдихи, рідкістю є також дитинчата водяного мангуста – африканських звірів, які живуть у воді. «Вони є лише в нашому зоопарку, де вперше за кілька десятиліть ми знову вирощуємо їх», – каже речник Мартін Вобруба, який вважає пльзеньський зоопарк найкрасивішим завдяки тому, що у ньому поєднується зоологія, ботаніка і природні загони для тварин. За його словами, популярністю серед відвідувачів користуються дворічне дитинча шимпанзе, дворічні левенята і однорічні близнюки плямистої північнокитайської пантери.

Речник переконаний, що головною новинкою стане модернізована вулична експозиція берберійських левів, попередній було двадцять років, а сьогодні її доповнюють архітектурно-етнографічні елементи з Північної Африки з так званим «Райським садом».

«Водночас ми змінили експозицію з лемурами просто неба, яка нині матиме форму півострова, протягом кількох місяців ми також добудуємо експозицію з фламінго. У 2021 році була створена виставка ківі (птахи – ред). Коли перший з них прибуде, ми будемо другим вітчизняним зоопарком, який їх розводить», – зазначає речник.

Зоопарк містечка Злін

Бухта для скатів і перший в Чехії африканський слон - найвизначніші перлини злінського зоопарку. «За своєю концепцією та розмірами бухта для скатів не має собі рівних у Європі. Відвідувачі можуть не лише погладити морських скатів, а й навіть погодувати їх креветками», – розповідає Романа Мікешова.

За її словами, найпопулярнішим мешканцем злінського зоопарку є десятимісячний самець африканського слона. «Він народився 6 червня 2021 року і одразу став знаменитістю. Це перший африканський слон у Чехії. За останні дванадцять місяців лише два зоопарки в Європі можуть похвалитися подібним успіхом. Селекціонери обрали для нього красиве африканське ім’я Зікварі (Zyqarri)», – розповідає Мікешова. 19 червня зоопарк відсвяткує його перший день народження.

Foto: Zoo Zlín, Seznam Zprávy Самець слона Зікарі святкуватиме свій перший день народження у червні.

Найбільшою новинкою стане травневе відкриття експозиції з назвою «Jaguar Trek». «Ягуари повернуться до зоопарку майже через 25 років з виставкою понад дві тисячі квадратних метрів. Крім того, ми поєднаємо відкриття зі святкуванням завершення капітального ремонту даху замку Лешна, тож після двох років ремонтних робіт відвідувачі зоопарку зможуть помилуватися замком без обмежень», – каже директор Роман Горський. У зв'язку з цим цього року вперше буде створено кільцевий маршрут поїзда по всьому зоопарку.

Вже 23 квітня тут відкриється навчально-племінний центр для грифів. «Він бере початок в африканській частині комплексу, і ми хочемо показати, наскільки важливі грифи в дикій природі, як, звісно, ​​й інші тварини. На першому етапі ми представимо експозиції даманів, черепах та африканських птахів. Другий етап – племінна ферма для розведення грифів – розпочнеться цієї осені», – каже Горський.

Foto: Zoo Zlín, Seznam Zprávy Манти мають форму ската, а їхні рухи нагадують пташиний політ.

У 2022 році також продовжиться реалізація проєкту «Karibuni». «Це новаторське бачення того, в якому напрямку має йти тваринництво. Це не буде традиційний зоопарк, скоріше природний біопарк, де людей оточують тварини», – пояснює директор.