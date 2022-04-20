Нові умови для повторного отримання 5 тисяч крон. Все залежить і від обідів

Чи є у вас робота? Чи є у вас їжа? Саме так звучать конкретні запитання, на які мають відповісти українці, якщо вони хочуть повторно отримати гуманітарну допомогу в розмірі 5 тисяч крон.

Проте у бланку пропонується лише дві короткі відповіді «так, мав» або ж «ні, не мав». За словами заявників, реальність часто буває складнішою. Вони переймаються, що будь-яка необережна відповідь зашкодить розгляду того, чи мають вони право на фінансову допомогу від чеської держави чи ні.

Наприклад, питання щодо забезпечення їжею: деякі біженці приходять на обіди, які вони отримують безкоштовно. Але сніданок і вечерю вони повинні готувати самостійно. Тому вони вагаються з відповіддю. Якщо вони пишуть, що їм забезпечено харчування, вони бояться втратити можливість отримати кошти. Якщо вони відповідають, що ні, їхню заяву можуть не розглянути, тому що вони не вказали правду.

Це випадок української біженки, яка попросила залишитися анонімною; жінка нині проживає в Празі. «На деякі питання не можна відповісти однозначно. Наприклад, чи отримуємо ми безкоштовне харчування. Його ми маємо лише частково», – описує жінка свої переживання щодо правильної відповіді.

Тому задля вирішення цього питання цього разу до Центру зайнятості вона прийшла особисто. «Сьогодні черга була більша, ніж приблизно місяць тому. Ми виїхали о п’ятій ранку і повернулися лише ввечері», – додає біженка.

За словами речниці Центру зайнятості Чехії Катержіни Беранкової, у такому випадку достатньо було відповісти, що заявниця не отримує безкоштовне харчування. «Безкоштовним харчуванням вважається сніданок, обід та вечеря. Якщо хоча б один із прийомів їжі забезпечує сама людина, то це не безкоштовне харчування», – пояснює Катержіна Беранкова.

Заявки розглядаються індивідуально

Ситуація для біженців залишається невизначеною переважно тому, що, на відміну від першої виплати гуманітарної допомоги, повторні заявки розглядаються індивідуально. «Якщо доходи, соціальні та майнові умови іноземця з тимчасовим захистом такі, що не дозволяють йому забезпечувати свої основні потреби, йому може бути надано допомогу у розмірі 5 тисяч крон повторно. І це протягом 5 календарних місяців, тобто після місяця, в якому йому було надано тимчасовий захист», – це передбачено чинним законодавством.

Заявку на отримання фінансової допомоги ви можете подати онлайн за адресою davkyuk.mpsv.cz. Її також можна подати в письмовій формі. Однак перевага віддається онлайн-заявці.

Редакція «Seznam Zprávy» неодноразово запитувала, за якою методологією оцінюється друга та наступні заявки. Міністерство праці та соціальних питань в своїх відповідях завжди поверталося до того, що для кожного заявника вони розглядаються індивідуально.

«При поданні заявки на отримання гуманітарної допомоги оцінюватиметься загальна соціальна та майнова ситуація заявника. Враховуватиметься також розмір доходу, якщо особа працює, а також витрати на житло та проживання», – сказав на початку квітня начальник відділу комунікації Міністерства праці та соціальних питань Якуб Августа.

Він також запевнив, що біженці не втрачають права на допомогу, якщо, наприклад, переходять на неповний робочий день. «Вид зайнятості не є вирішальним для оцінки права на гуманітарну допомогу; розглядається переважно розмір доходу та витрати на житло та існування», – додав Якуб Августа.

Такі ж відповіді можна знайти на сайті Центру зайнятості в розділі «Найчастіші запитання». Наприклад, на питання, чи матимуть право на пільгу працевлаштовані люди, відповідають ось так: «Якщо ваш дохід не дозволяє вам забезпечити свої основні потреби, такі як їжа, гігієна тощо, ви маєте право на додаткові кошти. При поданні заявки на другу гуманітарну допомогу ви вказуєте свої доходи та майновий стан, а Центр зайнятості Чехії розглядає вашу заявку відповідно до наданої інформації».

Речниця Катержіна Беранкова пояснює, що уряд перевіряє, чи достатньо у заявника грошей на їжу, одяг чи ліки. Таким чином, у заяві урядовців цікавлять також кошти, які вважаються доходами від діяльності, тобто заробітна плата, або доходи від бізнесу, а також допомога по безробіттю чи перекваліфікації, пенсійне страхування чи інші доходи та гроші, які є в заявника.

Діти мають право на допомогу й надалі

Стратегія уряду щодо подолання наслідків міграційної кризи, опублікована минулого тижня, передбачає, що неповнолітні діти мають право на допомогу й надалі. «З другого місяця виплати допомоги ми відстежуватимемо стан доходів заявників, за винятком неповнолітніх дітей (тобто до 18 років)», – йдеться в офіційному документі.

«Неповнолітні мають право на гуманітарну допомогу за заявою, незалежно від того, чи працюють їхні батьки в Чехії», – підтверджує речниця Центру зайнятості Катержіна Беранкова, додаючи, що подавати заяву на отримання допомоги необхідно.

У документі стратегії уряду також зазначається, що при рішенні про надання пільги не враховуватиметься «розмір доходу та витрат на житло та чи отримує іноземець харчування у конкретних випадках», тобто питання, які згадуються у заявці.