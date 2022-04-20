Чеські дитсадки не справляються, діти з України не в пріоритеті

Станом на минулий вівторок у Чехії було зареєстровано 17 312 дітей віком від трьох до шести років, які втекли від російської агресії в Україні. Про це свідчать дані Міністерства внутрішніх справ. Відповідно до статистики Міносвіти, 3310 з них вже пощастило записатися до місцевих дитсадків. Залишилося лише 13 тисяч вільних місць. Це означає, що наразі дитячі садочки не мають можливості прийняти всіх дітей з України.

Найбільша проблема нині у Празі, де навіть за звичайних обставин не всі трирічні діти мають місце в державних дитячих садках. Проте, згідно з даними, зараз у столиці понад чотири тисячі дошкільнят з України. Хоча місцеві дитсадки вже прийняли найбільше дітей з усіх регіонів, а саме 579, додаткові місця доступні лише для 617 з них.

«На підставі нового закону ми будемо збільшувати кількість дітей у класах і, де це можливо, місткість шкільних приміщень. Проте вже зараз зрозуміло, що тиск на дитячі садки та школи буде значним», – каже Хана Шішкова, радниця з питань освіти району Прага 7.

Проте важливо зазначити, що у новому навчальному році українські діти не займуть місця чеських учнів. Це означає, що до дитячих садочків вони записуватимуться лише після закінчення звичайного набору чеських дітей. Так, для них будуть призначені місця, що залишаться після запису вже прийнятих учнів. Наприклад, у Празі 2 місць для трирічних дітей вистачає, проте впоратися з хвилею українських біженців їм не вдасться.

«Зараз зі збільшенням кількості дітей, місць, безумовно, не вистачить, і про їхнє збільшення не може бути й мови. Більшість наших дитячих садків розташовані в історичних будівлях, тому їхнє розширення неможливе з точки зору будівництва», – пояснює речниця Праги 2 Андреа Зулова.

Це підтверджує і чеське Міністерство освіти. Чиновники запитали у представників дитсадків, для скількох дітей вони можуть забезпечити місця з нового навчального року. Таких потенційних місць у столиці всього 865.

«Понад 12 тисяч дітей відвідують початкові школи та дитячі садки в Празі 6, тут знаходиться 15 початкових та 33 дитячих садків, ми є одним із найкраще обладнаних районів столиці. Однак школи та дитсадки тут нині заповнені приблизно на 95 відсотків. Тому ми повинні шукати нові місця», – додає речник Праги 6 Іржі Ганніх. Для українських дітей хочуть використати, наприклад, пусту будівлю школи при посольстві Росії. Розглядається і розміщення у Велеславінському замку. Район Прага 4 у ​​співпраці з іншими школами та некомерційними організаціями також намагається знайти місця для біженців.

Головне завдання: уникнути сегрегації

Проте на даний момент значна кількість українських дітей не відвідує дитячі садочки. Вони або залишаються з батьками, або йдуть до різних адаптаційних груп. Міністерство освіти виплачуватиме субсидії в розмірі 1,25 млрд крон на їхнє функціонування. Але використовувати ці гроші можна лише до кінця літа. З нового навчального року муніципалітетам доведеться займатися цим самостійно.

«Якщо у вересні до нас приєднається 300 дітей з України, то можливе створення нових місць в одному із садочків», – каже Томаш Хованец, заступник міського голови з питань освіти міста Чеське Будейовіце. Однак наразі у жодному з міст не знають, скільки учнів буде зараховано. Спеціальний набір для українських дітей почнеться не раніше червня.

За винятком Праги та великих міських округів – Брно та Острави – найбільше дітей прийняли до дитячих садків міста Чеське Будейовіце, а саме – 91. Згідно з опитуванням Міністерства освіти, для українських дітей є ще 254 вільних місць.

«Проте у разі відкриття нових садочків ми стикнемося з проблемою сегрегації, тому що в цьому випадку ми відокремимо українських дітей, а цього ми точно не хочемо», – додає Хованец. Якщо місць вистачить, дітей з України записуватимуть до вже існуючих дитсадків.

Однак це буде великою проблемою в місті Колін в центральній частині Чехії. У цьому регіоні Міністерство освіти реєструє найменшу кількість місць для українських дітей – лише 27.

«У Коліні місць не вистачало ще до прибуття українських біженців. У садочках кількість місць обмежена, а збільшити кількість вихованців неможливо», – каже заступниця міського голови Коліна Івета Мікшікова, посилаючись на чинний закон «Лекс Україна». Він дозволяє прийняти більше дітей, ніж є місць у освітньому закладі, або збільшити кількість учнів у класі.