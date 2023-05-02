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Вступ до середньої школи. Що робити, якщо вашу дитину не зарахували?

Дарина Дзюба
Foto: Shutterstock.com

Ілюстраційне фото.

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15:00

Наприкінці квітня стали відомі результати вступних іспитів до середніх шкіл Чехії. Що робити, якщо вашу дитину не прийняли до середньої школи та чи має вона другий шанс? Розповідаємо у нашому матеріалі.

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Міністерство освіти Чехії відповідає на найпопулярніші питання щодо зарахування і не зарахування до чеських шкіл.

  • Що робити, якщо вашу дитину прийняли до середньої школи?

Якщо абітурієнт був прийнятий, він має 10 робочих днів з моменту публікації результатів, щоб відправити або подати заповнений реєстраційний формуляр до середньої школи. Прийнятим кандидатам рішення поштою не надсилається.

  • Що робити, якщо вашу дитину не прийняли до середньої школи?

У випадку відмови у зарахуванні ви отримаєте письмове повідомлення. Проте не варто засмучуватися, адже незабаром буде другий шанс.

Середні школи, які не заповнили свої класи новими учнями після першого туру, оголошують другий або додаткові тури прийому. Це можливість для тих, хто не був прийнятий, спробувати ще раз.

Для цього варто постійно перевіряти сторінки навчальних закладів, аби не проґавити другий шанс.

Вільні місця у середніх школах Чехії:

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