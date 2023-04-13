Як підготуватися до вступної співбесіди: поради школярам

Як підготуватися до співбесіди для вступу до середньої школи у Чехії? Ми знаємо відповідь. Неприбуткова організація «МЕТА» спільно з чеським Міністерством освіти та за підтримки фонду ЮНІСЕФ розповідає, як поводитися під час співбесіди, щоб збільшити свої шанси на вступ.