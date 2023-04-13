Як підготуватися до вступної співбесіди: поради школярам

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Як підготуватися до співбесіди для вступу до середньої школи у Чехії? Ми знаємо відповідь. Неприбуткова організація «МЕТА» спільно з чеським Міністерством освіти та за підтримки фонду ЮНІСЕФ розповідає, як поводитися під час співбесіди, щоб збільшити свої шанси на вступ.
Як українці готуються до вступних іспитів:
Перегляньте відео та дізнайтеся, як виглядає співбесіда чеською мовою та яких запитань слід очікувати.
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Загальну інформацію про навчальний рік у Чехії можна дізнатися у відео нижче.