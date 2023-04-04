До учнів з України треба бути суворішими, попереджають експерти

Учнів з України вдалося інтегрувати до колективів, але помилкою є те, що вимоги у навчанні до них є надто низькими. Такими є основні висновки вчених Національного інституту, що займається питанням освіти та системних ризиків (SYRI).

У актуальному дослідженні про адаптацію понад 50 тисяч українських учнів у чеських початкових школах, експерти попереджають, що знання школярів не відповідають тому рівню, який вони мали б в Україні. Вони хвилюються, чи зможуть українці успішно навчатися в середній школі.

За словами дослідників, ці учні також схильні формувати виключно українські групи, що погіршує їхню соціальну адаптацію. Тому вони рекомендують школам посилити вимоги до навчання.

«В Україні школа виглядала інакше»

Дослідження свідчить про те, що вимоги до шкільних результатів нових учнів були нижчими, ніж в Україні. На це є практичні причини – головним фактором став мовний бар'єр.

«Українські школярі ще недостатньо володіють чеською мовою, щоб мати змогу охопити навчальну програму, як чеські школярі, тому від початку вони мали різні привілеї. Це призвело до того, що, з одного боку, учні у школі почуваються добре, однак з іншого – їхня успішність не така, як була б в Україні», – розповів виданню дослідник інституту Петр Гладьо.

Директорка початкової школи в Брно на вулиці Станькова Яна Главачкова, яка має багаторічний досвід адаптації іноземців до чеського середовища, не бачить у цьому нічого поганого. У її школі навчається 386 іноземних студентів, з них 252 з України.

«Соціальна адаптація не тільки для нових учнів після прибуття до чужої країни, а й для самої школи є завжди важливішою, ніж відмінності в освітніх програмах шкіл, у набутих знаннях чи компетенціях учнів», – зазначила вона.

Через нижчі вимоги до шкільних результатів, ніж в Україні, багато учнів оцінюють навчання у чеських школах як легше. Нещодавно редакція поспілкувалася з українськими учнями про те, як вони готуються до вступних іспитів. Під час розмови вони також зазначили, що навчальна програма в Чехії не така складна.

«В Україні школа виглядала інакше. У нас було більше завдань, і математика там була набагато кращою. Тут мені легше», – зізнався студент Владислав. Крім того, чеські школи їм здаються веселішими і досягають вони суб’єктивно кращих навчальних результатів, ніж в Україні.

З іншого боку, вчителі пояснили, що не знають, які вимоги можна поставити перед учнями, як залучити їх до навчання, наскільки змінити навчальний план і як підійти до оцінювання.

«Я побачила серед них низьку мотивацію до навчання. Тепер ми з колегами хочемо, щоб вони працювали, навіть якщо ми занизимо вимоги, щоб це було для них посильно і хоча б трохи приємно», – сказала одна з викладачок дослідникам. За її словами, низька мотивація також може бути пов'язана з тим, що багато хто з учнів вважає, що незабаром вони повернуться до України.

«Так, є група учнів, які мають намір повернутися додому. Тоді адаптація йде складніше. Але переважна більшість учнів функціонує як звичайні чеські діти, це означає, що деякі вчаться більше, тому що їм це подобається і вони хочуть вчитися, а деякі просто відволікаються. Це залежить від самого учня, і це неможливо глобалізувати», – наголосив президент Асоціації директорів початкових шкіл Любош Заїц.

Щоб покращити рівень соціалізації та освіти українських учнів у чеських початкових школах, дослідники рекомендують школам наголошувати на академічній адаптації. «Вони повинні почати встановлювати оптимальний рівень складності для всіх, який учні повинні виконувати», – зазначив Гладьо.

Водночас вони рекомендували педагогам приділити особливу увагу групі учнів, які йдуть до старших класів, щоб вони були добре підготовлені до переходу до середньої школи.

«Вони не мають випасти з реальності у зв’зку з переходом до середньої школи. Там у них більше не буде таких простих умов, і це може бути для них надто складним», – підкреслив Гладьо занепокоєння, яке виникло в результаті дослідження. Саме нижчі академічні вимоги та викривлені уявлення про чеську освіту можуть стати причиною неуспішності українських учнів у подальшому навчанні.

Етнічна сегрегація

Українські школярі становлять чотири відсотки всіх учнів початкових шкіл, а отже, є найбільшою групою іноземців у чеській освітній системі. Ось чому іноді в класах спостерігається етнічна сегрегація.

За словами дослідників, чим більше учнів в одному класі, тим більше поглиблюється сегрегація. Учні, як правило, тримаються разом і не змушені багато спілкуватися зі своїми чеськими однокласниками. Таке явище має негативні наслідки тоді, коли у класі навчається близько двадцяти відсотків українських учнів.

За словами президента Асоціації директорів початкових шкіл Любоша Заїца, це пов’язано з регіональними відмінностями. У таких регіонах, як Прага, Центральна Богемія чи Колін, концентрація дітей з України була більшою.