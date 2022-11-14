Чи є обов’язковим навчання в чеській школі? Інформація для батьків українських школярів

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Одеситка Тетяна разом із сином Данилом приїхала до Чехії наприкінці березня. Хлопець одразу пішов до 9 класу чеської школи, продовжуючи навчатися онлайн в українській. Проте через велике навантаження у двох школах українка планує відмовитися від чеської освіти для сина.
«Ми плануємо повернутися додому. Сподіваємося, що війна скінчиться. Чи може син не навчатися в чеській школі, а здобувати освіту онлайн в Україні?», - запитує Тетяна редакцію.
Чи може український школяр, який тимчасово перебуває у Чехії, не навчатися у чеській школі?
З цим питанням ми звернулися до керівниці соціально-правового відділу неприбуткової організації «İnbaze» Луції Оуржеднікової.
За її словами, згідно із законом č. 561/2004 Sb. діти-іноземці зобов'язані піти до початкової школи в денній формі навчання протягом 90 днів після отримання права на проживання в Чехії. Винятком є період пандемічних заходів, прийнятих чеським урядом.
«Навчання лише в українській школі і лише рідною мовою на території Чехії неможливе. Якщо діти та їхні батьки зацікавлені в навчанні онлайн у своїй початковій школі за кордоном, вони можуть робити це у свій вільний час», - розповіла керівниця. «Проте навчання у середній школі не є обов’язковим у Чеській Республіці. Тому діти-іноземці можуть продовжувати навчатися онлайн у середній школі або середному спеціальному навчальному закладі в Україні, якщо це дозволяють умови», - додала вона.
Початкова школа у Чехії включає перший рік дошкільного виховання, може бути ще й підготовча група один рік (přípravka), далі 1-5 класи (перший ступінь навчання, початкова школа), 6-9 класи (2-й ступінь навчання, старша школа).
Нагадаємо, у разі повернення українського школяра на Батьківщину українські школи визнаватимуть освіту, отриману учнями на території Чехії за чеською системою освіти на основі Підтвердження про навчання. Про це домовилося Міністерство освіти, молоді та спорту у співпраці з Посольством України в Чеській Республіці та Міністерство освіти і науки України.