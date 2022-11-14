Чи є обов’язковим навчання в чеській школі? Інформація для батьків українських школярів

Одеситка Тетяна разом із сином Данилом приїхала до Чехії наприкінці березня. Хлопець одразу пішов до 9 класу чеської школи, продовжуючи навчатися онлайн в українській. Проте через велике навантаження у двох школах українка планує відмовитися від чеської освіти для сина.

«Ми плануємо повернутися додому. Сподіваємося, що війна скінчиться. Чи може син не навчатися в чеській школі, а здобувати освіту онлайн в Україні?», - запитує Тетяна редакцію.

Чи може український школяр, який тимчасово перебуває у Чехії, не навчатися у чеській школі?

З цим питанням ми звернулися до керівниці соціально-правового відділу неприбуткової організації «İnbaze» Луції Оуржеднікової.

За її словами, згідно із законом č. 561/2004 Sb. діти-іноземці зобов'язані піти до початкової школи в денній формі навчання протягом 90 днів після отримання права на проживання в Чехії. Винятком є ​​період пандемічних заходів, прийнятих чеським урядом.

«Навчання лише в українській школі і лише рідною мовою на території Чехії неможливе. Якщо діти та їхні батьки зацікавлені в навчанні онлайн у своїй початковій школі за кордоном, вони можуть робити це у свій вільний час», - розповіла керівниця. «Проте навчання у середній школі не є обов’язковим у Чеській Республіці. Тому діти-іноземці можуть продовжувати навчатися онлайн у середній школі або середному спеціальному навчальному закладі в Україні, якщо це дозволяють умови», - додала вона.

Початкова школа у Чехії включає перший рік дошкільного виховання, може бути ще й підготовча група один рік (přípravka), далі 1-5 класи (перший ступінь навчання, початкова школа), 6-9 класи (2-й ступінь навчання, старша школа).